Griff разкри нов сингъл

Griff сподели своя нов сингъл „Last Night’s Mascara“.

Парчето е дългоочакван фаворит на феновете, което следва скорошния ѝ кавър на „Pure Imagination“ на Willy Wonka & the Chocolate Factory, който в момента се използва като вечен саундтрак към коледната реклама за американска верига супермаркети.

Обиколката в подкрепа на албума на Griff в Обединеното кралство също започва тази вечер в Глазгоу и кулминира с шоу в Лондон в емблематичния „Alexandra Palace“ на 13 ноември.

Изданието „vertigo“, по-рано това лято затвърди Griff като следващата велика британска поп звезда. Движейки се през циклите на меланхолия, еуфория и себеоткриване, това е пътешествие на което Griff води феновете си, откакто проби през пандемията.

Снимка: Орфей Мюзик

С 360-градусов подход към всичко - от производство, мода и дизайн, до проекта показващ характерната ѝ прическа. Дебютният албум на Griff превръща бурната млада възраст в източник на сила. Последният сингъл „Miss Me Too“ е еуфоричен, екзистенциален удар за малко обсъжданата ирония на загубата на увереност, докато уж остаряваш и помъдряваш, и е придружен от красиво хореографирано видео, което физически прогонва подобни емоции. По време на записа победителката в „BRITs Rising Star“ се опира на произхода си, от неортодоксалния си китайско-ямайски статут до стартирането на международна музикална кариера. Този упорит, безсмислен талант, винаги мъдър, звучи така, сякаш живее освободена от очаквания и се движи в свят, в който няма начин да бъдете себе си.

Песента „Last Night’s Mascara“ излиза благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Вижте пълния списък с песни за „vertigo“ по-долу.

1. ‘Vertigo’

2. ‘Miss Me Too’

3. ‘Into The Walls’

4. ‘19th Hour’

5. ‘Astronaut’

6. ‘Anything’

7. ‘Pillow In My Arms’

8. ‘Cycles’

9. ‘Tears For Fun’

10. ‘Hiding Alone’

11. ‘Hole In My Pocket’

12. ‘Everlasting’

13. ‘So Fast’

14. ‘Where Did You Go’