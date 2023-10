Графа представи новия си сингъл по радио N-JOY

Влади Ампов-Графа представи новия си сингъл в обедното шоу с Нейа по радио N-JOY.

Парчето "Вселена" е вдъхновено от съпругата му Мария, а видеоклипът е заснет по време на най-посетения концерт в историята на българската поп музика на 30 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Как се организира такова голямо събитие?

Какви емоции е изпитал самият той?

Как с екипа му са решили да изненадат Мария и да я качат на сцената?

Кой друг от семейството му, освен съпругата му, е бил на сцената с него?

Кои са музикантите, танцьорите и хората, заснели мащабната продукция - чуйте в аудиофайла на страницата.