Графа гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа, за да представи новата си песен.

Изпълнителят разкри от къде идва заглавието „Един път на един милион“ и с кого си сътрудничи за създаването на парчето.

Графа разказа и къде е снимано видеото, и с кого е работил по него.

Влади Ампов, който отново се заврна като ментор в "Гласът на България", сподели и първите си впечатления от участниците.

