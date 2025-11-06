Графа изненада пътниците в специалния „графски“ автобус из София

В разгара на подготовката за големия концерт, Графа се повози на специално брандирания автобус с визията на събитието.

Сред пътниците в градския транспорт не липсваха желаещи за селфита, а Графа с удоволствие се снима. Негов фен сподели, че вече има билети и очаква с нетърпение 15 ноември.

Инициативата е част от кампанията „Бъди зелен всеки ден“ на ПроКредит Банк и Столичен градски транспорт, която насърчава феновете да изберат градския транспорт за своето удобно и спокойно придвижване до и от концерта – като същевременно допринасят София да бъде по-чиста и по-зелена.

Подготовката за концерта на Графа в Арена 8888 София върви на пълни обороти. Графа и музикантите му репетират в зала със 360-градусов звук, който пресъздава атмосферата на предстоящия спектакъл и зарежда всички с невероятна енергия. Изграждането на впечатляващата сцена ще започне три дни преди концерта, а по концепцията и ефектното осветление вече няколко месеца работи Иван Евтимов. За максимално преживяване, освен централните екрани, в залата ще има и още четири, позиционирани така, че зрителите да бъдат част от спектакъла, независимо къде се намират.

На сцената преди Графа ще се качи Robi. Общата им песен „Всеки от нас“, която излезе наскоро, се радва на множество положителни коментари в социалните мрежи и носи силно послание за свързаност и човечност. По време на шоуто феновете ще чуят любимите им „Давам всичко за теб“, “Вселена”, „Невидим“, „Най-щастливият човек“, „Домино“, „Дим да ме няма“, както и новите песни, които обединяват слушателите в едно голямо музикално преживяване.

За удобство на публиката в деня на концерта ще се движат допълнителни линии на Столичен градски транспорт, така че феновете да стигнат лесно до залата и спокойно да се приберат след шоуто.

Събота, 15 ноември – концертът на Графа в Арена 8888 София е уикенд планът, който не бива да се пропуска. Билети са налични в мрежите на Ивентим и КупиБилети.