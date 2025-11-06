Готвим се за сблъсък от 28 ноември само в кината

През 2018 г. светът е разтърсен от мангата Jujutsu Kaisen на Геге Акутами, която ни отвежда в свят, където човешката негативна енергия ражда чудовищни проклятия и само магьосниците могат да се изправят срещу тъмнината. Историята следва ученика Юджи Итадори, чийто живот се променя завинаги, когато става носител на могъщото проклятие Рьомен Сукуна и се присъединява към тайна организация на магьосниците Jujutsu, за да се бори със свръхестествени заплахи, които застрашават човечеството.

С комбинацията от динамичен екшън, драматургична дълбочина, комплексен морал и философски въпроси за стойността на живота и силата на жертвата, мангата Jujutsu Kaisen завладя феновете по неповторим начин, а впоследствие същото направи и едноименния аниме сериал, който затвърди Jujutsu Kaisen като истински феномен в жанра.

А на 28 ноември легендата оживява и на големия екран с грандиозното кинопреживяване "Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins", което обединява две от най-интензивните и емблематични арки от сагата – Shibuya Incident и The Culling Game.

Трейлърът на "Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins" ни разкрива разкъсан от проклятия свят, загатвайки за яростни битки, болезнени избори и вътрешни конфликти, които ще подложат героите на изпитание. Зашеметяваща визия, страховита атмосфера, силни емоции и усещане за надвиснал катаклизъм – всичко това обещава едно от най-мрачните и амбициозни аниме събития на големия екран. Готови ли сте за сблъсъка, който ще реши съдбата на магьосническия свят?

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins" е Шоута Гошозоно (Jujutsu Kaisen), а сценарият е на Хироши Секо, по мангата на Геге Акутами. В ролите са Джуня Еноки, Субару Кимура, Юичи Накамура, Дайске Намикава, Мегуми Огата, Такахиро Сакурай и др.

Готвим се за сблъсък с "Jujutsu Kaisen: Execution – Shibuya Incident x The Culling Game Begins" от 28 ноември само в кината.