"И дъхът стана въздух" и "Мил домашен комар"

В рубриката "За книгите и други приятели" и днес Инспектор N-JOY и Станислава Георгиева-Съни предложиха на вниманието ни по една книга за порасналите и за малчуганите.

"И дъхът стана въздух" от Пол Каланити е история за живота, неговата стойност, за дълбочината на отношенията, които формираме, за силата на човешката воля и величието на достойнството - много смела и вдъхновяваща книга.

За децата е "Мил домашен комар" от Зорница Христова. В книжката става дума за един самотен комар, който стои на витрината на магазин, с надежда някой да поиска да си отнесе у дома него като домашен любимец.

Чуйте подробности за двете заглавия в аудиофайла на страницата.