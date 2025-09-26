Голям и празничен турнир по конен спорт този уикенд в Житница

От 26 до 28 септември тридневен празничен турнир ще се проведе в село Житница.

Състезанието по прескачане на препятствия, което е и част от официалния календар на БФКС е с огромен интерес от състезатели от цяла България. Те ще мерят сили в различни категории, а наградният фонд, който ще бъде разпределен е 16000 лв.

Ще има също много предметни награди, купи и медали за шампионите. Състезанието ще се проведе в три дни и е от най-високия ранг национални частни турнири.

Изпитанията през дните ще са в няколко тура – ДЕТСКИ за бъдещите звезди на конния спорт с височина до 115 см., ПОНИ за най-малките и смели ездачи с височина до 85 см., БРОНЗОВ с височина на препятствията до 115 см; СРЕБЪРЕН до 130 см. и ЗЛАТЕН с височина до 140 см.

В съботния ден ще има парад с костюми по време на БРОНЗОВ И ДЕТСКИ ТУР, като участниците участват облечени с костюми, които са избрали сами. В миналогодишното състезание, когато за пръв път се проведе такъв тип изпитание, присъстваха деца, който сами са ушили костюмите си - изключително красиви и атрактивни.

В неделния ден най-интересната част ще бъде Гранд При, най-добрите ездачи със своите коне ще се съревновават на височина 140 см. По време на неделната програма ще бъдат излъчени призови места в три от категориите на база резултати от трите дни в съответната категория и въз основа на точкова система сумарно за трите дни:

Приз „ Марщал” „Най-добър състезател в категория пони ездачи за 2025 г.”

Приз „Alera Equip”„Най-добър състезател в категория деца в турнира за 2025 г.”

Приз „Купа Житница“ „Най-добър състезател на турнира”

Паркур майстор на турнира е Лукас Шутровски от Полша, който е международен корс дизайнер – 2 ниво с над 10-годишен опит.

Входът за зрители е безплатен! Организаторите от Спортен клуб "Тракиец", "Житница" и Българската федерация по конен спорт канят всеки, който иска да гледа един невероятно красив спорт, да се наслади на грацията на конете и лекотата на ездачите.