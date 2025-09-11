Големият концерт на Графа в София се премества на 15 ноември

Първоначално обявеният за 13 ноември концерт на Графа в София ще се състои в събота, 15 ноември 2025 г.

Причината е, че на 11 ноември залата ще бъде домакин на мач от баскетболната Евролига между израелския отбор Hapoel Tel Aviv и един от грандовете на испанския баскетбол – Baskonia Vitoria-Gasteiz. Това е възможност България да приеме събитие от такъв мащаб и да се докосне до европейския баскетбол на най-високо ниво.

Концертът на Графа е замислен така, че централната сцена и диамантената зона да създадат уникално аудио-визуално преживяване. Реализацията му изисква подготвителен период, който не може да бъде осигурен между спортното събитие и първоначално обявената дата, затова концертът се мести на 15 ноември.

Влади Ампов – Графа е артист с концепция за концерти, които се превръщат в лично изживяване за публиката. Репертоарът му обединява хитове, белязали няколко поколения – „Ако има рай“, „Давам всичко за теб“, „Домино“, „Drama Queen“, „Невидим“, „Вековна гора“, актуалните “Черен гранит” и дуета „Нито миг“ с Дара Екимова. С повече от 45 сингъла, достигнали №1, и над 50 музикални награди, Графа утвърждава позицията си на един от най-значимите съвременни български артисти. Почти две десетилетия той поставя нови стандарти в концертния живот у нас – от първия си спектакъл в Зала 1 на НДК през 2006 г., през напълно разпродадената Арена 8888 София през 2017 г., до грандиозния успех на Национален стадион „Васил Левски“ през 2023 г.

Организаторите от Monte Productions подчертават, че новата съботна дата е удобство за публиката от цялата страна. За по-бързо и природосъобразно придвижване, без притеснения за паркиране, в деня на концерта ще бъде реализирана инициатива „Бъди зелен всеки ден“ с ПроКредит Банк и със Столичен градски транспорт.

Всички закупени билети са валидни за новата дата без необходимост от презаверка. Билети могат да бъдат върнати в мрежата на Eventim и KupiBileti до 15 октомври 2025 г. включително.