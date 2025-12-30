Годишният ТОП 100 на радио N-JOY: 100 хита, 12 месеца настроение и една песен №1

Една година може да се разкаже по много начини. Ние я разказваме с музика. С годишния ТОП 100 на радио N-JOY, в който има всичко: големи международни имена, нови открития, вълнуващи колаборации и… много силно българско присъствие.

Хит №1: Lady Gaga – “Abracadabra”

И все пак, всяка класация има своята корона. Хит номер едно на годината е „Abracadabra“ на Lady Gaga, песен, която действително звучи като магия: дръзка, енергична и готова да остане в плейлиста ни и за 2026-та.

Сингълът излезе на 3 февруари 2025 и е част от албума Mayhem. Любопитните детайли около песента разкриват и допълнителни авторски кредити, защото включва елементи от “Spellbound” на Siouxsie and the Banshees.

Освен изключително успешна в музикално отношение, годината беше вълнуваща за Lady Gaga и в личен аспект, тъй като в края на 2025-та тя и приятелят й бизнесменът Майкъл Полански категорично заявиха, че плануват шеметен сватбен ден. Ние, чудовищните й фенове, го очакваме с нетърпение.

ТОП 10 на годината (по N-JOY)

Lady Gaga – Abracadabra Rose, Brino Mars – Art Руши Виденлиев – Вълк David Gueta – Forever young Ed Sheeran – Azizan Miley Cyrus – End of the world Asdis – Touch me Папи Ханс – Работяга The Weekend – Open hearts Дара – Крадец на мечти

Българските песни в класацията: 42 от ТОП 100

Тази година 42% от годишния ТОП 100 са под знака на българската музика.

Най-високо класираната българска песен е №3: “Вълк” на Руши Виденлиев. Не може да пропуснем и факта, че “Вълк” има и своята силна визуална история - сингълът е представен с клип, който също привлече сериозно внимание.

Българският ТОП в ТОП-а (в ТОП 20 има 6 български песни)

№3 Руши Виденлиев – Вълк

№8 Папи Ханс – Работяга

№10 Дара – Крадец на мечти

№13 Philip Donkov – ИСКРА

№17 ROBI, TINO – NALEY

№19 DIA – КЪСНО Е

Артисти, които “се повтаряха” (в най-добрия смисъл)

Някои имена просто не излизаха от ритъм и това личи по броя участия в ТОП 100:

Dara Ekimova - 5 песни (най-силно присъствие сред българските артисти). Дебютният ѝ албум „Тази стая“ излезе през октомври 2024 и зададе посока, която през 2025 ясно се чу в българския ефир.

(най-силно присъствие сред българските артисти). Дебютният ѝ албум излезе през октомври 2024 и зададе посока, която през 2025 ясно се чу в българския ефир. LISA - 4 места (включително колаборации).

(включително колаборации). Purple Disco Machine - 4 положения и неслучайно проектът има и GRAMMY за Best Remixed Recording.

В първите места на ТОП 100 тази година има и още няколко истории, които си заслужава да се чуят като разказ, а не като списък. ROSÉ и Bruno Mars на №2 са от онези колаборации, които звучат притегателно от първо слушане. David Guetta на №4 е напомняне, че има артисти, които умеят да правят тотален саундтрак на ежедневеието. Ed Sheeran на №5 е доказателство, че класата се познава по това колко естествено оставаш близо до хората, дори когато си световно име. Miley Cyrus на №6 – защото има гласове, които имат „зверски“ характер. И The Weeknd на №9- защото някои настроения са универсални, а някои артисти просто знаят как да ги облекат в звук.

Благодарим ви!

И най-важното: благодарим на вас – слушателите на N-JOY- за това, че бяхте с нас през цялата година; че правите всяка песен “наша”; че ни държите на правилната честота всеки ден, във всяка една минута.

И още нещо много лично: всички водещи на радио N-JOY се включиха в изброяването на песните в ефир с глас, настроение и малък личен коментар, който превърна класацията в истинско преживяване. Така ТОП 100 не е просто списък, а обща история, разказана от целия ни екип специално за вас.