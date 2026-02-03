Глобален успех за артистите на Sony Music на Grammy Awards 2026

Sony Music отбелязва изключително силно присъствие на Grammy Awards 2026, като артисти от техни лейбъли и партньорски компании спечелиха едни от най-престижните отличия на вечерта, затвърждавайки глобалното влияние и жанровото разнообразие на компанията.
Акценти от Grammy 2026 (Sony Music)
Album of the Year – Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Record of the Year – Kendrick Lamar feat. SZA – “luther”
Best Global Music Performance – Bad Bunny – “EoO”
Best African Music Performance – Tyla – “Push 2 Start”
Best Score Soundtrack for Visual Media – Ludwig Göransson – Sinners
Best Reggae Album – Keznamdi – Blxxd & Fyah
Best Progressive R&B Album – SZA
Best Latin Rock or Alternative Album – CA7RIEL & Paco Amoroso
Сред останалите значими награди на вечерта е Best Compilation Soundtrack for Visual Media, присъдена на Sinners на Rod Wave, както и Best Recording Package за Bruce Springsteen и неговия проект “Tracks II: The Lost Albums”. Легендата на блуса Buddy Guy бе отличен с Best Traditional Blues Album за “Ain’t Done With The Blues”.
Сред специалните признания се откроява Dr. Dre Global Impact Award, връчена на Pharrell Williams за цялостния му принос и културно влияние. Best Rap Performance спечелиха Clipse за “Chains & Whips”, с участието на Pusha T, Malice, Kendrick Lamar и Pharrell Williams. Отличието Best Remixed Recording отиде при Lady Gaga и Gesaffelstein за “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, а Songwriter of the Year, Non-Classical бе присъдена на Amy Allen за работата ѝ с Jessie Murph, JENNIE и Tate McRae.
Sony Music Latin Iberia също отчита силен успех, като Natalia Lafourcade спечели Best Latin Pop Album с Cancionera, CA7RIEL и Paco Amoroso бяха отличени за Best Latin Rock or Alternative Album с PAPOTA, Gloria Estefan получи Best Tropical Latin Album за Raíces, а Caetano Veloso и Maria Bethânia спечелиха Best Global Music Album за Caetano E Bethânia Ao Vivo.