Гледайте новото видео на Justin Bieber

Justin Bieber показа новото си видео.

Канадецът е заснел клипа спонтанно в шотландски пъб през изминалия уикенд.

Видеото, споделено от певеца и получило над 117 000 харесвания в Instagram, показва Bieber, който седи на бара и държи халба бира.

От бара публикуваха в социалните медии следното съобщение: "Може би сте чули, че през уикенда имахме специален посетител. Насладете се на Justin Bieber, който снима ново видео за "Bad Honey" на живо в Abandon Ship, точно тук, в Дънди, Шотландия", предава БТА.

Фотографът Rory Kramer , който е заснел видеото, публикува в Instagram: "Снимах това спонтанно видео, когато излязохме в Шотландия наскоро. После Justin и аз монтирахме материала при полета за вкъщи".

„Bad Honey“ е една от 23-те песни в албума Swag II на Justin Bieber, който излезе през септември, около два месеца след излизането на първия Swag и дебютира на второ място в Billboard 200. Първият се отличаваше с по-директен поп звук, докато вторият беше силно фокусиран върху R&B.

Певецът вече е насочил поглед към предстоящия си фестивал в пустинята, който беше обявен в средата на септември. Bieber ще се изяви и в двете съботи на двуседмичното събитие, а Sabrina Carpenter и Karol G си поделят програмата с него като хедлайнери.