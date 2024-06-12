Giovanni Zarrella издаде нов сингъл

Giovanni Zarrella разкри нов сингъл.

Парчето е озаглавено „Fantastico“ и идва придружено от официален видеоклип.

В трака артистът разкрива чувства на радост и позитивна емоция. Мигновеното завладяване на "Fantastico" може да се отдаде и на продукцията му, която е от съвместно, брилянтно сътрудничество с успешните поп продуценти Daniel Flamm, Johannes Herbst и Alexander Zuckowski, Giovanni Zarrella създаде песен, която звучи така, сякаш италианския диско поп от миналото е пътувал до 2024 г. с машина на времето - носталгично като лятно заминаване до Италия от 80-те, но същевременно модерна, динамична и въздействащ.

„Fantastico" е олицетворение на моето ново звучене. Никоя друга песен не описва по-добре това ново пътуване,” коментира Giovanni Zarrella.

"Fantastico" на Giovanni Zarrella е достъпен, чрез Warner Music Central Europe/Орфей Мюзик.

Giovanni Zarrella пожъна голям успех със сингъла "Danza", издаден в края на март. Giovanni е признат за една от най-изключителните артистични личности и изпълнители в немскоезичния свят. Последните му два албума оглавиха германските класации, шоуто му „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF), чиято премиера беше през 2021 г., се превърна в стандарт като най-голямото музикално съботно вечерно шоу по германската телевизия, а след появата му в „The Voice of Германия“ миналата година, самопровъзгласилият се итало-германец спечели сърцата на всички поколения. С "Danza" Giovanni Zarrella загатна бъдещата си посока - към писане на собствени песни и осигуряване на мелодичен звук, който възкресява разцвета на италианския диско поп от 80-те. Новият сингъл "Fantastico" продължава по тази траектория.