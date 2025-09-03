Generali и Радио N-JOY правят началото на учебната година незабравимо

Generali подарява мечтан велосипед в кампанията „Отново на училище“ на Радио N-JOY!

Една сцена. Големи звезди. Безброй изненади. Точно така изглежда началото на учебната година, когато Радио N-JOY събира феновете на музиката, празничното настроение и добрите каузи в традиционната си кампания „Отново на училище“. А тази година голямата награда идва с още по-голяма стойност – благодарение на Generali.

Generali – партньор на вдъхновението

В сърцето на събитието, което ще се проведе в София Ринг Мол от 12:00 часа, Generali ще зарадва един щастлив участник със страхотен велосипед – символ на свобода, движение и нови хоризонти. Наградата ще бъде връчена лично от олимпийската легенда Йордан Йовчев, чиято поява на сцената ще бъде истински момент на вдъхновение. Йовчев, емблема на спортния дух и постоянството, ще предаде наградата с послание към всички ученици: „Бъдете смели, целеустремени и никога не спирайте да мечтаете.“

Музика, емоции и звезден блясък

Събитието ще бъде озарено от любими български изпълнители като Графа, Нора Караиванова, Мона, Мишел, Филип Донков и Паола, а VenZy и Криста ще водят празничната сцена с енергия и усмивки. Специални VIP гости ще допълнят звездния състав, а водещата Ники ще пренесе магията на събитието в ефира на Радио N-JOY с включвания на живо.

Селфи моменти и подаръци

Освен музикалната програма, гостите ще се насладят на безброй изненади, игри и възможности за ексклузивни селфита. Всеки присъстващ ще има шанс да участва в супер томболата, където велосипедът от Generali е само върхът на айсберга от подаръци.

Есента започва с усмивка

„Отново на училище“на Радио N-JOYе празник на новото начало, на срещите със съученици и учители, на споделените летни истории и на онова NJOY Summer настроение, което ни зарежда за цялата година.

Къде и кога?

13 септември, събота 12:00 – 14:00 ч. София Ринг Мол Вход: свободен

Готови ли сте за учебна година, изпълнена с музика, усмивки и вдъхновение? Generali и Радио N-JOY ви очакват!