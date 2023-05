GAYLE сподели нов трак

GAYLE сподели нова песен.

Номинираната за награда GRAMMY, мултиплатинено сертифицирана, с 2,4 милиарда стрийминга изпълнителка разкри парчето „don’t call me pretty“.

То направи своя дебют по време на 15-е концерта от текущото турне на Taylor Swift - The Eras Tour, придружено от видео с влог сцени които сега се стриймват в YouTube. Уникалната комбинация от музикални влияния в песента се проявява чрез нейната вълнуваща бас линия, хапливи текстове и прочувствени хармонии.

Това, което се готви е една наситена 2023 г. - GAYLE издава своя собствена музика и се обедини със звезди като Kelly Clarkson, за да напише съвместно новата балада на Clarkson „me”. По-нататъшните съвместни усилия на GAYLE включват участие в „Fantasy“ с Lauren Spencer Smith “Fantasy (with GAYLE and Em Beihold)”, похвалена от издания като Billboard за способността на мощното трио да “даде път на индивидуалните им стилове, намирайки сплотеност около прекрасна пиано линия и извисяващ се припев, които тримата изпълнители са усъвършенствали сами”.

GAYLE започна годината с издаването на рок песента, изпълнена с китарни рифове - „everybody hates me.” Издадена, след като парчето беше разкрито за първи път чрез нейния нов сървър Discord „everybody hates me“ послужи като дебютна музика на GAYLE за 2022 г. „a study of the human experience volume two and a half“ включва алтернативни версии на избрани песни от нейните два аплодирани дебютни мини албуми a study of the human experience volume two. Това лято GAYLE също така ще се присъедини към P!NK на нейното европейско лятно карнавално турне.

GAYLE отбеляза триумфална 2022 година с пробив и номинация за наградата „Песен на годината“ GRAMMY за „abcdefu“, отбелязвайки най-новите и непрекъснато увеличаващи се глобални отличия и международни признания. Скорошните постижения включват номинация от American Music Awards за „Нов изпълнител на годината“, номинация от People's Choice Awards за „Новия изпълнител на 2022 г.“, номинация от Kids' Choice Awards за „Любим пробив на изпълнител“, две номинации от MTV 2022 г. EMA (и наелектризиращо изпълнение на „abcdefu“), две номинации за видео музикални награди на MTV, определяна за финалист на Billboard Music Awards във влиятелния списък „21 Under 21“ на Billboard, както и във влиятелния списък „Power of Young Hollywood“ на Variety за 2022 г.

Грандиозната година на GAYLE започна с издаването на дебютен миниалбум, a study of the human experience volume one. Миниалбумът включва вече 3 пъти платинено сертифицирания хит „abcdefu“. Обявена за „пробивната песен на 2022 г.“ от NYLON и „gloriously caustic grunge-pop smash“ от Los Angeles Times, „abcdefu“ се оказа забележителен дебют за GAYLE, задържайки се на място #1 в Billboard Global 200 за девет последователни седмици, докато достигна място #3 в Billboard “Hot 100” в САЩ след три последователни седмици на върха на Топ 40 в радио класациите в цялата страна. Оттогава „abcdefu“ е обявена за „Най-добрите песни за 2022 г. досега“ от Billboard, Rolling Stone и UPROXX.