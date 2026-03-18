Мултиплатиненият певец и автор на песни Forest Blakk се завръща с нов сингъл „You’ll Be The Proof“ с участието на носителката на награда Grammy певица и автор на песни Joy Williams, бивша звезда на „The Civil Wars“.

Зашеметяващо красивата песен дебютира на живо в десетия сезон на „Love Is Blind“ по Netflix. Каталогът на Blakk се превърна в звукова основа на шоуто с над десет предишни участия, в резултат на което той беше обявен за „светец-покровител“ на шоуто от създателите, като Los Angeles Times посочва, че „искрените любовни песни със средно темпо (на Blakk) се появяват в „Love is Blind“ почти толкова често, колкото водещите Nick и Vanessa Lachey“. Предстоящото турне, доведе до разпродаване на предварителните продажби в Лондон и добавяне на втора дата, която също е разпродадена, заедно с допълнително разпродадено шоу в Амстердам. Междувременно „You’ll Be The Proof“ се присъединява към редиците на редките и престижни участия на Joy Williams, включително предишни колаборации с Taylor Swift и Paramore.

От Forest Blakk: „You'll Be the Proof“ произлиза от сесия по писане, в която с Joy разговаряхме за нашите партньори и изцелението, което преживяхме чрез тях. Осъзнахме, че не просто споделяме любовни истории, а осъзнаваме как това, че сме обичани, ни е оформило. Песента изследва идеята, че любовта не е просто нещо, което казваш, а нещо, което те променя. Тя е доказателството за това кой си“.

Forest завърши 2025 г. с обявяване на първото си турне във Великобритания/ЕС, което започва на 18 май в Лондон. Турнето Lovers & Strangers ще обхване континентална Европа с дати в Германия, Австрия, Швейцария и Франция, като ще завърши на 1 юни в Амстердам, Нидерландия. Наскоро той отбеляза и петата годишнина от пробива на своя платинен хит сингъл „If You Love Her“, като издаде разширено EP, точно когато сингълът зае първото място в класацията Global Viral Shazam Charts. EP-то включваше различни версии на песента, включително дуети с мултиплатинената певица/автор на песни Christina Perri и носителката на награда Grammy Meghan Trainor.

Forest Blakk е прекарал кариерата си в писане на саундтрак към любовни истории от всякакъв вид, натрупвайки над 1,5 милиарда стриймвания. Неговият интимен и разпознаваем EP „Every Little Detail“, включващ „If You Love Her“, и последвалият го сингъл със златен сертификат „Fall Into Me“ (написан съвместно с фронтмена на Matchbox Twenty Rob Thomas и Gregg Wattenberg), го затвърдиха като един от „талантливите изгряващи артисти, оставящи своя отпечатък в музикалния пейзаж“ на списание PEOPLE и „изгряващ артист“ от Billboard. 2024 г. бележи издаването на неговия EP „Undone (Love & Loss)“, включващ „The Anchor & The Kite“, който спечели 7 награди на различни филмови фестивали, включително за най-добър анимационен филм на Световния филмов фестивал в Кан, за най-добър анимационен музикален видеоклип на наградите за музикални видеоклипове в Рим, за най-добра анимация и най-добра оригинална музика на Международната филмова награда в Рим и други. Завладяващ изпълнител на живо, Blakk е участвал в обширни турнета, подкрепяйки James Blunt, James Arthur, NEEDTOBREATHE, Gavin James и други - в допълнение към собствените си разпродадени северноамерикански хедлайн турнета.

THE LOVERS & STRANGERS TOUR DATES:

5/17 - London, UK - The Lower Third SOLD OUT

5/18 - London, UK - The Lower Third SOLD OUT

5/23 - Berlin, DE - Frannz Club

5/24 - Hamburg, DE - Nochtwache

5/26 - Zurich, CH - Dynamo Werk 21

5/27 - Munich, DE - Orangehouse

5/28 - Vienna, AT - B72

5/31 - Frankfurt, DE - Brotfabrik

6/1 - Amsterdam, NL - Paradiso SOLD OUT

6/3 - Manchester, UK - The Deaf Institute