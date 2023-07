Fleetwood Mac анонсират албум

Fleetwood Mac са на върха на славата през август 1977 г., когато групата се завръща във втория си дом в Южна Калифорния, за да изнесе три концерта в „The Forum“ в Лос Анджелис. „Rumours“ е издаден само преди няколко седмици, когато групата тръгва на турне през февруари, за да обиколи света, завръщайки се шест месеца по-късно, за да изнесе три концерта в „The Forum“ пред близо 50 000 фенове.

„Rumours“ става албум #1 в САЩ и е на път да се превърне в един от най-успешните албуми, издавани някога. Продадени са повече от 40 милиона копия по целия свят, като наскоро получи 21-кратно платинен сертификат в САЩ. Записът също така има 14-кратно платинен сертификат в Обединеното кралство и 13-кратно платинен в Австралия и Нова Зеландия – всички страни, в които албумът достига #1.

Rumours Live улавя енергията и вълнението от откриващата вечер на групата в „The Forum“ на 29-ти август 1977 г. Близо 90-минутното изпълнение включва версии на живо на повечето от песните от “Rumors” и “Fleetwood Mac” – първия мултиплатинен #1 албум на групата , който излиза през 1975 г.

Концертът остава неиздаван в продължение на десетилетия до 2021 г., когато „Gold Dust Woman“ от шоуто е включенa като бонус песен в „Live: Deluxe Edition“ – разширената версия на Rhino на концертния албум на Fleetwood Mac от 1980 г. Останалите 17 песни от колекцията никога не са били издавани досега.

Rumours Live ще бъде наличен на 8-ми септември като сетове от 2 CD-та и 2 дългосвирещи плочи. Версията с черен винил има две 180-грамови плочи в сгъваема обложка, изрязани от Chris Bellman в „Bernie Grundman Mastering“. Също така, прозрачна версия на „RUMOURS LIVE“ на винил ще бъде пусната същия ден изключително в „Walmart“.

Музиката ще бъде налична в дигиталните и стрийминг платформи. Неиздавана досега версия на живо на "DREAMS" от Rumours Live, която излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, е налична днес в дигитален вид.

Сетлистът на концерта е съставен почти изключително от „Fleetwood Mac“ и „Rumors“ – първите два албума, записани от последното въплъщение на групата: Mick Fleetwood, John McVie и Christine McVie, и най-новите членове – Stevie Nicks и Lindsey Buckingham. Единствената препратка към другите девет студийни албума на Fleetwood Mac е изпълнение на "Oh Well" – шедьовър с китарно рок звучене, първоначално издаден през 1969 г. и написан от основателя на групата – китариста Peter Green.

Инженерът Ken Caillat, който помага за записа на „Rumours“, също така записва концерта в „The Forum“ с помощта на мобилния звукозаписен камион на „Record Plant“. Той улавя страстното изпълнение на групата в момент на върховно вдъхновение от „Rumors“, включително завладяващи версии на "Landslide", "Never Going Back Again", "Songbird" и "The Chain".

В добавените бележки в Rumours Live Sam Graham отбелязва: „Песните са познати: „Dreams“, „Go Your Own Way“, „Say You Love Me“, „Over My Head“ и още и още. Но повечето от тези изпълнения на живо са по-наситени, по-диви от записите в албума, задвижвани от мощната ритъм секция Fleetwood-John McVie и огненото свирене на китара на Buckingham; И вместо механично изпълнение на хитовете, групата се изявява в концерт, в който песни като „Rhiannon,“ „World Turning“ и „I’m So Afraid“ разцъфват в буен триумф на сцената.“

Rumours Live

2-LP Track Listing

LP One

Side One

1. “Say You Love Me”

2. “Monday Morning”

3. “Dreams”

4. “Oh Well”

5. “Rhiannon”

Side Two

1. “Oh Daddy”

2. “Never Going Back Again”

3. “Landslide”

4. “Over My Head”

5. “Gold Dust Woman”

LP Two

Side One

1. “You Make Loving Fun”

2. “I’m So Afraid”

3. “Go Your Own Way”

4. “World Turning”

Side Two

1. “Blue Letter”

2. “The Chain”

3. “Second Hand News”

4. “Songbird”