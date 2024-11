FKA twigs представя нов трак

FKA twigs издава сингъла „Drums Of Death“.

Това е най-новата песен, която е от предстоящия ѝ трети студиен албум „Eusexua“, който пристига на 24 януари 2025 г.

Предстоящият албум е продуциран от близкия ѝ сътрудник Koreless. “Drums Of Death” беше последната завършена песен за албума и показва FKA twigs да насочва погледа си към дансинга. Инструменталът първоначално е създаден от Koreless по време на полет до Берлин, където има изпълнение в Berghain, впоследствие миксиран в легендарен клуб в Пенсилвания и след това дебютира същата вечер в клуба. По-късно Twigs доведе транс артиста Tintin, за да си сътрудничат за текстовете и да добавят още клубна енергия на дансинга. Комбиниран със собствените неподражаеми вокали и музикално майсторство на twigs и енергизиран от нейния опит на ъндърграунд техно сцената в Прага – ключов източник на вдъхновение за „Eusexua“ – по време на снимките на The Crow, „Drums Of Death“ е едно от най-тежките и катарзисни издания на FKA twigs към днешна дата.

“Drums Of Death” първоначално беше представен на живо от двойката на Met Gala партито на FKA twigs през май, както и по време на нейното The Body Is Art изпълнение и сътрудничество с On. Беше показано и възхваляваното видео на twigs, режисирано от Jordan Hemingway за нейния сингъл „Eusexua“, което също включва изненадваща поява от Koreless. Песента, която беше премиерно представена от Zane Lowe в Apple Music, продължава плодотворното творческо партньорство между двойката; FKA twigs преди това са режисирали видеоклипа за „White Picket Fence“ на Koreless, докато Koreless продуцира „Pamplemousse“ от аплодирания запис на twigs Caprisomgs.

“Drums Of Death” е третата песен, издадена от „Eusexua“. Той следва еднакво разчупващите граници „Perfect Stranger“ и „Eusexua“ сингли, които, наред с много обсъжданите рейвове на „Eusexua“ в Лондон, Ню Йорк и Лос Анджелис, дадоха на феновете примамлива представа какво да очакват в дългоочаквания албум на FKA twigs.

Снимка: WMG

Какво е „Eeusexua“? Eusexua е състояние на съществуване. Усещане за моментна трансцендентност, често предизвиквано от изкуство, музика, секс и единство. Eusexua може да бъде последвано от състояние на блаженство и усещане за неограничени възможности. Използва се и за означаване на: „Върхът на човешкия опит“. Eusexua се слива в едно същество с перфектния непознат, с когото се срещате. Eusexua губи представа за времето, докато се губите на дансинга. Eusexua е приливът на вдъхновение, който съпътства раждането на една идея. Eusexua може да бъде много неща за много хора. Това е концепция, която непрекъснато се развива с тези, които я преживяват. Но тя е обединена във всеки момент, в който ние се въплъщаваме напълно, присъстваме в момента, несвързани с технологията, синтезирани с тези около нас. Именно моменти от Eusexua раждат албума „Eusexua“, тъй като twigs цитира нейните късни нощи в ъндърграунд техно сцената на Прага, докато снима The Crow, като основно вдъхновение за проекта.

„Eusexua“, който пристига на 24 януари 2025 г. чрез Young Recordings/Орфей Мюзик и е достъпен за предварителна поръчка сега.