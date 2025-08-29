Последната фаза започва!

На 12 септември дългата битка може най-сетне да приключи с "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" – началото на заключителната част от епичната история на Танджиро Камадо и убийците на демони, която завладя света.

Докато членовете на Корпуса и Хаширите участват в обща тренировъчна програма за увеличаване на силата в подготовка за предстоящия сблъсък, демонският крал Музан Кибуцуджи се появява в имението Убуяшики. С живота на лидера на Корпуса в опасност, Танджиро и Хаширите се втурват към щаба, но попадат в самата крепост на демоните – Infinity Castle, където всичко е подчинено на зловещата воля на Музан. Така бойното поле е очертано и пламва най-бруталната, красива и емоционална битка, създавана досега в света на "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba".

Финалната битка пламва с "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle" в кината от 12 септември.