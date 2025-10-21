Фестивалът „Киномания“ разкрива още за програмата на своето 39-о издание – очакват ни четири впечатляващи нови продукции, обединени от завладяващи женски истории и главни героини, които привлякоха вниманието на най-важните световни кинофоруми. От университетска преподавателка, поставена пред дълбок морален казус (Джулия Робъртс), през майка, достигнала до ръба на пропастта в психическото си състояние (Дженифър Лорънс), до принцеса-воин, преминаваща през времето, и двете приятелки в Оз (Синтия Ериво и Ариана Гранде) – потапяме се в многообразието на женския опит със смелост и визуална мощ.

„Киномания“ 2025 продължава от 13 до 30 ноември под мотото „Нежността е новият пънк", а билетите са в продажба онлайн и на касите на НДК.

Първото ново заглавие е „След лова“ (After The Hunt) на режисьора Лука Гуаданино – откриващият филм на 63-ия кинофестивал в Ню Йорк. Майсторът зад номинирания за „Оскар“ „Призови ме с твоето име“ (Call Me by Your Name) и глобалния хит „Претенденти“ (Challengers) затвърждава репутацията си на един от смелите и разнообразни автори на съвременното кино.

„След лова“ поставя в центъра си Алма Олсън (Джулия Робъртс, с „Оскар“ за „Ерин Брокович“) – университетска преподавателка по философия в Йейл, която се оказва на кръстопът в личния и професионалния си живот, когато нейната докторантка и протеже Маги (Айо Едебири, носителка на „Еми“ за „Мечката“) отправя обвинение за сексуално насилие срещу дългогодишен колега и близък приятел на Алма – Ханк (Андрю Гарфийлд, двукратно номиниран за „Оскар“). Изправена пред избора да застане или до студентката си, или до колегата си, Алма трябва да навигира в минно поле от въпроси за власт, морал, раса и пол, докато тъмни тайни от миналото ѝ заплашват да излязат на бял свят. Филмът е психологически трилър за жена, която трябва да избере между лоялност и истина, между комфорта и съвестта. Участват още Клои Севини и Майкъл Стълбарг, а музиката е на знаменитите Трент Резнър и Атикъс Рос. „След лова” гледаме единствено на 24 ноември от 19:30 ч. в кино „Люмиер“, а билетите са тук.

Второто ново заглавие е „Умри, моя любов" (Die My Love) на Лин Рамзи – филм, който бе високо оценен след премиерата си в конкурсната програма на кинофестивала в Кан и влезе в престижната секция „Best of 2025" на фестивала в Рим. Рамзи е носителка на „Награда за най-добър сценарий“ в Кан за „Никога не си бил действително тук“ (You Were Never Really Here) с Хоакин Финикс, свързваме я и с „Трябва да говорим за Кевин" (We Need to Talk About Kevin) с Тилда Суинтън, номиниран за „Златна палма“. Шотландската режисьорка се завръща с уникалната си способност да превръща психологическата болка в кинематографично изкуство – в интензивна, брутална и красива история за жена, разкъсвана от любов и лудост.

Грейс (Дженифър Лорънс) се мести от Ню Йорк в изолираната провинция на Монтана заедно със съпруга си Джаксън (Робърт Патинсън). Тя е писателка с амбиции и се опитва да намери идентичността си в новата среда, докато се грижи за новороденото им бебе. Джаксън често и мистериозно отсъства, а домашните задължения са все по-задушаващи и ментално ѝ здраве започва да се влошава. Тя се преоткрива по начин, който е едновременно извисяващ и разрушителен. В актьорския състав са още Сиси Спейсек и Ник Нолти. Сред продуцентите са Мартин Скорсезе и самата Дженифър Лорънс, чието изпълнение бе определено от критиката като „хипнотизиращо“. Предпремиерната специална прожекция на „Умри, моя любов“ е на 5 ноември от 19:30 ч. в кино „Арена“, The Mall, а билетите са тук. На 17 ноември от 20:30 ч. го гледаме в кино „Люмиер“, билети – тук.

Списъкът от силни женски истории продължава със „Злосторница: Част 2" (Wicked: Part Two) – епичният завършек на историята на Елфаба и Глинда, който обещава да бъде едно от най-големите киносъбития на годината. След като първата част омагьоса зрителите и критиката в края на 2024 г., продължението се завръща с предпремиерна гала прожекция в рамките на „Киномания“ – в зала 1 на НДК – на 20 ноември от 19 ч., билетите са тук.

„Злосторница: Част 2“ проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба (Синтия Ериво) и Глинда (Ариана Гранде). Оз се раздира от конфликти, нови съюзи се градят и рушат, а границите между доброто и злото се размиват завинаги. Докато Елфаба, преследвана от властите, поема по опасен път, за да освободи потиснатите и да защити истината, Глинда е изправена пред изпитанието на живота си - да използва влиянието си за нещо повече от лична слава. Въпреки топлите им чувства една към друга, напрежението между тях неумолимо расте и води до решения с огромна тежест, а направените избори ще определят не само тяхната съдба, но и бъдещето на целия Оз. „Злосторница: Част 2“ е истински киноспектакъл. Това е история за приятелство и предателство, за избори с огромна тежест, за две жени, които променят света – и се променят завинаги. Филмът ще бъде в кината от 21 ноември.

Публиката на „Киномания“ 2025 ще може да види и дългоочаквания нов анимационен шедьовър „Скарлет“ (Scarlet) на легендарния японски режисьор Мамору Хосода. Той е един от двамата режисьори, чиито филми са номинирани два пъти за „Оскар“ за най-добър анимационен филм (наред с Хаяо Миядзаки).

Филмът е вдъхновен от Шекспировия “Хамлет” и разказва историята на храбра принцеса, която преминава през време и пространство, като проследява нейната трансформация от кралска особа във воин. Хосода, известен със способността си да създава силни женски героини и да разглежда теми за семейството, идентичността и промяната, заявява, че цели да създаде напълно нов визуален стил на анимация. В оригиналните японски гласове участват Мана Ашида, Масаки Окада и Коджи Якушо (Награда за най-добър актьор от фестивала в Кан за „Перфектни дни“ на Вим Вендерс). „Скарлет“ предстои ексклузивно на 29 ноември от 17 ч. в кино „Люмиер“, билетите са тук.

Хосода е създателят на световно прочути анимационни филми като Summer Wars, Wolf Children, The Boy and the Beast, Mirai – номиниран за „Оскар“ за най-добър пълнометражен анимационен филм през 2019, и др. Хосода е един от малкото режисьори в света, чиито филми редовно се представят както на престижни анимационни фестивали, така и на най-големите кинофоруми с „Категория А“. „Скарлет“ обещава да бъде поредният визуално зашеметяващ и емоционално дълбок разказ за женска сила, смелост и себеоткриване – теми, които Хосода изследва последователно в творчеството си, създавайки героини, които са едновременно уязвими и непобедими.

„Киномания 2025“ предстои от 13 ноември до 30 ноември в избрани кина в София, и други градове, а мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм на Стефан Командарев „Made in EU“ на 13 ноември в зала 1 на НДК. Сред ключовите акценти тази година са носителят на голямата награда от Венеция „Баща, Майка, Брат, Сестра“ на Джим Джармуш, „Сантиментална стойност“ на Йоаким Триер и дългоочакваният „Хамнет“.

Фестивалът „Киномания“ се организира от Националния дворец на културата (НДК) в партньорство с фондация „Имам идея“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн и на касите на Билетния център на НДК.