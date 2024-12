Fedde Le Grand идва за Коледа в Sofia

Коледната магия тази година идва не с „Jingle Bells”, a с пулса на хауса и името, което няма нужда от представяне – Fedde Le Grand.

На 25 декември световноизвестният DJ и продуцент ще излезе на сцената на столичен клуб за едно незабравимо зимно парти, което ще зададе ритъма за новата музикална година и ще постави символичния старт на най-новия фестивал у нас AURA – новото лятно музикално убежище в София.

Спасителят на хауса ще донесе духа на Tomorrowland, Ultra Music Festival и Coachella директно в София за Коледа. Продажбата на лимитираните билети за софийския гиг на световния артист стартира в мрежата на ticketstation.bg на 3 декември.

Сетът на Fedde Le Grand обещава пълна свобода на танци и настроение, които държат публиката във вихъра си дълго след края на вечерта. С тракове като „Put Your Hands Up For Detroit“, „Let Me Think About It” и „The Creeps“, Fedde е от хората, които не просто пускат музика – той разказва истории зад пулта. В портфолиото му стоят ремикси за Madonna, Coldplay, Shakira и Michael Jackson, както и безброй награди. Fedde е постоянното присъствие в Top 100 диджеи на света според DJ Mag в 17 поредни години.

Fedde Le Grand е не просто артист, а истински символ на електронната сцена. Радиошоуто му Darklight Sessions събира феновете му на едно място, но предоставя и платформа за нови таланти, като отразява широкия музикален вкус и безкрайния ентусиазъм на артиста за развитието на електронната сцена. Fedde Le Grand създава, но и сам надминава стандартите, като оставя вдъхновение и за останалите артисти, и за феновете по света.

Зад коледната визита на Fedde Le Grand стои AURA – новият фестивален проект за електронна музика, с обещанието да промени представата за музикалните събития като ги срещне с новите световни тенденции и у нас. Повече детайли за тридневното събитие очаквайте съвсем скоро, но началото му вече е тук, със самия Fedde Le Grand на пулта. Билетите стартират на цена 44 лв. и ще се продават на етапи, като всяка ценова категория има ограничен брой места. При изчерпване на определените квоти, цените ще бъдат актуализирани.

Предстоящите за 2024 концерти и новини за събитията в портфолиото на Fest Team можете да намерите на: festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи с най-актуална информация.