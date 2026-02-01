Eva Lea с нов сингъл и видео

„Като Еva Lea няма друга“, беше написал някой за нея в социалните медии.

Така е, Eva Lea внимателно и инатливо гради своята артистична идентичност на база различност на всички нива - звук, визия, симпатична крайност и автосарказъм.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Поредното й леко скандално парче, което излиза и с видео, е озаглавено „В клуба“ и носи самоувереност и закачлива провокация.

Eva Lea пише песента заедно с Дара Есимова, Thanks Teddy и любимия й продуцент KayBe, а клипа създава с Боян и Ангел Захаринови с фокус върху свободата и удоволствието да бъдеш себе си.

Официалната премиера на песента беше на 30 януари, във всички дигитални платформи, в българския радио и ТВ ефир и в YouTube канала на Eva Lea.