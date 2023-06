Emil TRF пусна нова песен

Emil TRF се завръща с нова песен.

Парчето, озаглавено "No, No" ще ни потопи във вълнуващото лятно настроение.

Със своето приятно регетон звучене, тракът със сигурност е на път да се превърне в едно истинско лятно изкушение.

Зад текста на "No, No" стои самият Emil TRF, който си партнира и с JS, Erick Bardales и Ben Kahn по отношение на музиката. Видеото е дело на Георги Салпаров (The Creative Circle).

"No, No" излезе на 29.06 (четвъртък) в 19:00 ч. с премиера в официалния YouTube канал на Emil TRF. Издава се от MUZE Music.