Ella Eyre представи нов сингъл.

Ella Eyre представи премиерно своя нов сингъл.

„hell yeah“ служи като важна предварителна версия на дългоочаквания ѝ втори студиен албум „everything, in time“.

Самото парче е замислено по време на труден период с предишния ѝ звукозаписен лейбъл.

„hell yeah“ се гради около централния емоционален конфликт между логиката и страстта. Сингълът следва успешна поредица от скорошни издания на проекта, включително химна за раздялата „space“, коприненото соул-поп парче „domino szn“ и елегантната, зряла „kintsugi“.

За да отбележи предстоящия албум, Eyre обяви и четири интимни изпълнения на свещи, насрочени за декември. Тези специални шоута ще я покажат на зашеметяващи места в цяла Великобритания, включително в Манчестър, Лондон, Единбург и Ливърпул, предлагайки на феновете уникално и близко изживяване с новия ѝ материал.

„everything, in time“ е насрочен за издаване на 21 ноември чрез Play It Again Sam.