Ed Sheeran издаде завладяващ нов албум

Ed Sheeran издаде своя разголващ душата нов албум ‘-ʼ (Subtract).

Музикална колекция, която се връща към корените на певеца и автор на песни Ed и която е написана, вдъхновена от лична скръб и надежда.

„-“ (Subtract) представя една от най-големите звезди на планетата в нейния най-уязвим и искрен вид. Преди издаването на албума, Ed пусна две песни – сърцераздирателната „Eyes Closed“, която спечели на изпълнителя 14-тия му сингъл #1 в Обединеното кралство, и „Boat“.

Албумът е резултат от това, че Sheeran разширява границите на своя музикален талант, докато създава най-задълбочените песни в кариерата си. Обединявайки се с Aaron Dessner (The National) за писане и продуциране, след като двамата започват да си сътрудничат след запознанството им чрез общата им приятелка Taylor Swift, Ed и Aaron започват да правят албума през февруари миналата година. Създават над 30 песни по време на едномесечния си престой в студиото. Четиринадесетте парчета в албума са естествено свързани с изящна продукция от двамата артисти, смели фолклорни елементи и оркестрови аранжименти.

Говорейки за албума след анонсирането му, Ed сподели: „Работих върху „Subtract“ в продължение на десетилетие, опитвайки се да извая перфектния акустичен албум, създавайки и записвайки стотици песни с ясна визия за това, което смятах, че трябва да представлява. Тогава в началото на 2022 г. поредица от събития промени живота ми, менталното ми състояние и в крайна сметка самия начин, по който гледах на музиката и изкуството.

Писането на песни е моята терапия. Помага ми да осмисля чувствата си. Пишех без да мисля какви ще бъдат песните, просто излях всичко, което усещах. И само за седмица замених това, което ми беше отнело толкова време, с най-дълбоките си и мрачни мисли.

В рамките на един месец казаха на бременната ми жена, че има тумор, за който не може да бъде предприето лечение до раждането. Най-добрият ми приятел Jamal – мой брат, почина внезапно, а аз се озовах в съда, защитавайки почтеността и кариерата си като автор на песни. Бях погълнат от страх, депресия и безпокойство.

Имах чувството, че се давя, че съм под повърхността, гледам нагоре, но не мога да изплувам и да поема въздух.

Като артист усещах, че не мога искрено да представя пред света произведение, което не показва точно как се чувствам и как трябва да изразя себе си в този момент от живота си. Този албум е точно това. Той е прозорец към душата ми. За първи път не се опитвам да създам албум, който да се хареса на хората, просто изразявам нещо, което е искрено и показва къде се намирам в този момент от живота си.

Това е съдържанието на дневника ми от миналия февруари и моят начин да го осмисля. Това е „Subtract“.

На 10-ти май Ed ще постави началото на втория сезон на Apple Music Live. В интимното изпълнение на живо той ще представи „-“ изцяло за първи път заедно с група от 12 души, включително Aaron Dessner. Феновете в цял свят могат да стриймват изпълнението на 10-ти май както в Apple Music, така и на Apple TV+.

За да отпразнува издаването на ‘-ʼ, Ed ще направи премиера на 14 официални видеоклипа в YouTube в 18:00 ч. днес. След премиерата, феновете ще могат да отидат на “After Party” на Ed в YouTube, където той ще представи ексклузивно акустично изпълнение на „Eyes Closed“.

Ed Sheeran стана хит на британската музикална сцена през 2011 г. с дебютния си албум „+“. Бързо утвърдил себе си като създаващ история артист, той продължи успеха си с „x“, „÷“, „No.6 Collaborations Project“ и „=“ – каталог, който превърна Sheeran в един от най-успешните изпълнители на 21-ви век.

Албумът ‘-ʼ се издава чрез Asylum/Atlantic и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Annie Leibovitz

‘-‘ (Subtract) Tracklisting:

1. Boat

2. Salt Water

3. Eyes Closed

4. Life Goes On

5. Dusty

6. End Of Youth

7. Colourblind

8. Curtains

9. Borderline

10. Spark

11. Vega

12. Sycamore

13. No Strings

14. The Hills of Aberfeldy