Ed Sheeran издава нов албум през май

Ed Sheeran разкри подробности за новия си албум.

Музикалната колекция, озаглавена „-“ (Subtract - изваждане), ще излезе на 5 май през Asylum/Atlantic.

Тавата е продължение на „=“ (Equals - равенство), от която са хитовете „Bad Habits“, „Shivers“, „Overpass Graffiti“ и др.

В изявление Sheeran обясни: „Работих върху „Subtract“ в продължение на десетилетие, опитвайки се да извая перфектния акустичен албум, като написах и записах стотици песни с ясна визия за това, което смятах, че трябва да бъде. Тогава, в началото на 2022 г., поредица от събития промениха живота ми, психичното ми здраве и в крайна сметка начина, по който гледах на музиката и изкуството.

Писането на песни е моята терапия. Помага ми да осмисля чувствата си. Писах без да мисля какви ще бъдат песните, просто пишех, каквото ми дойде и за малко повече от седмица замених работата от десетилетие с най-дълбоките си най-мрачни мисли.

В рамките на един месец на бременната ми жена й казаха, че има тумор, без начин за лечение до раждането. Най-добрият ми приятел Джамал, мой брат, почина внезапно и аз се озовах в съда, защитавайки почтеността и кариерата си на автор на песни. Преминавах през страх, депресия и безпокойство. Чувствах се сякаш се давя, с главата под повърхността, гледам нагоре, но не мога да пробия за въздух.

Като артист не чувствах, че мога да пусна достоверно за света произведение, което не представя точно къде съм и как трябва да изразя себе си в този момент от живота си. Този албум е точно такъв. Отваря капака в душата ми. За първи път не се опитвам да създам албум, който хората да харесат, просто излагам нещо, което е честно и вярно на това, къде съм в живота си на зряла възраст.

„Това е записът в дневника от миналия февруари и моят начин да го осмисля. Това е „изваждане“.

По-рано тази година Шийрън вече сподели с феновете, че е преживял "бурен“ период в живота си и това го е възспряло да се ангажира с присъствието си в социалните медии.

„-“ - tracklist:

01. Boat

02. Salt Water

03. Eyes Closed

04. Life Goes On

05. Dusty

06. End Of Youth

07. Colourblind

08. Curtains

09. Borderline

10. Spark

11. Vega

12. Sycamore

13. No Strings

14. The Hills Of Aberfeldy