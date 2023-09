Ed Sheeran анонсира нов албум

„Миналата есен открих, че приятелите ми и аз преминаваме през толкова много промени в живота си. След летните горещини всичко или се успокоява, уталага, достига върха, или се разпадна“, казва Ed Sheeran.

„Когато преминавах през труден период в началото на миналата година, писането на песни ми помогна да разбера чувствата си и да се примиря с това, което се случва, и когато научих за различните неща, които са се случвали на моя приятел, написах песни, някои от негова гледна точка , някои от моя, за да уловя как той и аз гледахме на света по онова време. Имаше моменти на влюбване и нови приятелства, но имаше моменти на разбито сърце, депресия, самота и объркване.

Снимка: Mark Surridge

„Баща ми и брат ми ми разказаха за композитор на име Elgar, който композирал „Enigma Variations“, където всяка от 14-те композиции беше за различен негов приятел. Това ме вдъхнови да направя този албум. Когато записах “Subtract” с Aaron Dessner, веднага превключихме за новия албум. Пишехме и записвахме без прекъсване и този албум се роди от това партньорство. Чувствам, че той е уловил усещането на есента толкова чудесно в своя звук и се надявам всички да го обичат толкова, колкото и аз".

Снимка: Орфей Мюзик

Autumn Variations ще бъде издаден на 29 септември 2023 г. чрез Gingerbread Man Records и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Annie Leibovitz





Autumn Variations tracklisting:

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels