Джиро д’Италия идва в България: момент, който ще се помни дълго

Понякога големите спортни събития изглеждат далечни - гледаме ги по телевизията и трудно си представяме, че могат да се случат тук.

След броени дни обаче България ще бъде точно в центъра на едно от тях. Джиро д’Италия - една от трите най-големи колоездачни обиколки в света - тази година започва именно от България.

За първи път страната ни ще бъде домакин на „Голямото начало“, а първите три етапа ще преминат през повече от 600 километра български пътища - от морето до столицата.

Огнян Гунчев разговаря с координатора на софийския етап Петър Хераков – за мащаба, за емоцията и за онова, което предстои. Всичко най-важно за събитието може да чуете тук.