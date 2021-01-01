Канадско-американският актьор Джим Кери ще получи почетна награда "Сезар" за цялостна кариера, предаде АФП, позовавайки се на организаторите.

Най-престижните киноотличия във Франция ще бъдат раздадени за 51-ви път на церемония на 27 февруари 2026 г. в Париж.

Шестдесет и три годишният Джим Кери е "една от най-забележителните и влиятелни фигури в съвременното кино", се посочва в изявлението, направено от телевизионния канал Canal + и Френската академия за филмови изкуства и технологии.

Комичен гений, способен да изкривява лицето си до безкрайност, за да имитира почти всеки, Кери понякога е сравняван с Джери Люис и дори с Чарли Чаплин.

"Кариерата на Джим Кери се характеризира с изключителна многостранност между блокбастъри и авторско кино", казват организаторите.

Кери е известен с ролите си във филми като "Ейс Вентура: Зоодетектив", "Маската", "От глупав по-глупав", "Шоуто на Труман", "Човек на Луната" и други.

Актьорът е носител на редица награди, сред които "Златен глобус".

След големите си успехи през 90-те години на миналия век и в началото на този, Джим Кери се отдалечава от Холивуд и славата, за да се посвети на писането, изкуствата и духовността, съобщава БТА.