Dua Lipa издава нова версия на “These Walls” с участието на белгийския певец, автор на песни и композитор Pierre de Maere.

Френският ремикс включва нов текст от Pierre и част от вокалите на носителката на 3 награди GRAMMY и 7 награди BRIT, презаписани на френски.

Новата песен се появи, след като Dua е чула негово изпълнение на парчето и веднага била вдъхновена да подкрепи изгряващата звезда.

Dua казва: „Когато за първи път чух версията на „These Walls“ на Pier, моментално бях привлечена от типичния му френски стил. Поддаде се прекрасно на песента. Успяхме да се срещнем наскоро, за да преосмислим тази песен заедно и беше такава радост. Винаги съм харесвала възможността да пея на френски, това е толкова красив език и съм развълнувана, че мога да споделя тази нова версия, особено за моите френскоговорящи фенове“.

Pier сподели: „Когато чух, че Dua наистина е слушала моята версия на „These Walls“, си помислих, че съм най-щастлият човек на света. Но след това, когато чух, че тя иска да направи версия с мен, просто нямах думи. След няколко разговора от дълги разстояния с Dua, за да усъвършенстваме френскоезичната част от песента, се срещнахме в Лондон. Когато тя започна да пее редовете, които бях написал в спалнята си, бях обхванат от някаква еуфория и изживях това, което бихте нарекли перфектен момент. Напълно сюрреалистично. Между сесиите говорихме за нашите идоли, гастрономия и Париж. Много съм горд, че успях да бъда част от тази красива песен с Dua”.

Оригиналната версия на „These Walls“ идва от най-новия албум на Dua, „Radical Optimism“, който след издаването си през май стана направо номер 1 в 11 държави, включително Обединеното кралство, където стана най-успешният дебютен албум на изпълнител от Обединеното кралство през 2024 г. и спечели най-високите продажби за първата седмица от издаването си в Обединеното кралство от 2021 г. В САЩ албумът дебютира под номер 1 в класацията за най-добри продажби на албуми на Billboard и под номер 2 в класацията Billboard 200, отбелязвайки най-успешната седмица на продажби на Dua досега. Беше обявен за „Избор на критиците“ от The New York Times, който го приветства като „албум, който е удоволствие за ушите“, заедно с Variety, които го обявиха за „радостен взрив на поп звучене“. Освен това The New Yorker похвали, „инструментите са блестящо и непроницаемо пространство, а основната атракция е Lipa“, а Vogue възхвалява, че е „лятна, самоуверена с поп блясък… [и] адски закачлива“.

След нейния завладяващ сет, като хедлайнер на Glastonbury's Pyramid Stage 2024, Dua започна световното си турне „Radical Optimism“, което ще продължи през 2025 г. и включва два концерта на стадион Wembley, които бяха разпродадени веднага. Като част от глобалното пътуване, Dua ще изнесе четири концерта във Франция и три концерта в Белгия през следващата година.

“These Walls (Pierre de Maere Remix)” излиза благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България.

***

За Dua Lipa

Носителката на 3 награди GRAMMY и 7 награди BRIT, световната поп сила Dua Lipa продължава да бъде една от водещите сили в поп музиката с издаването на третия ѝ албум „Radical Optimism“. След издаването си албумът стана направо номер 1 в 11 държави, включително Обединеното кралство, където стана най-успешният дебютен албум на изпълнителка от Обединеното кралство през 2024 г. и събра най-много продажби през първата седмица от издаването в Обединеното кралство от 2021 г. В САЩ , албумът дебютира под номер 1 в класацията за най-много продажби на албуми на Billboard и под номер 2 в класацията Billboard 200, отбелязвайки най-успешната седмица на продажби на Dua досега. The New York Times го нарече “Critic's Pick” и го приветства като „албум с нон-стоп приятни мелодии“, заедно с Variety, които го обявиха за „радостен взрив на поп звучене“.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингли в световен мащаб, като „Levitating“, който спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото."

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, с шест платинено сертифицирани парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 45 милиарда стриймвания и държи рекорда като първата изпълнителка, която има два албума с над 10 милиарда стриймвания всеки в Spotify.

За Pierre de Maere

Pierre de Maere е белгийски певец, автор на песни и композитор, роден във Walhain през 2001 г. Неговият уникален музикален стил съчетава поп, електро и френски шансон влияния с изискан, театрален визуален стил. Вдъхновен от артисти като Stromae и Lady Gaga, уникалният глас на Pierre de Maere се откроява със силни вокали и чувствителни текстове. Силно визуален артист, той отдава голямо значение на естетиката на своите клипове и изпълнения, култивирайки имиджа на „модерен денди“.

Включващ неговия хит „Un jour, je marierai un ange“ (двойно диамант сингъл), първият му албум „Regarde-moi“ (златно сертифициран) събра една награда „Victoire de la Musique“ (2023 г.) и една награда на „NRJ Music Awards“ (белгийско откритие на година). На сцената той се откроява със своята безпрецедентна свобода, съчетана с голяма елегантност: той е един от най-често срещаните артисти на фестивали през 2024 г., както и хедлайнер в Les Vieilles Charrues до Solidays, преди да завърши турнето си с голям концерт в Le Zénith в Париж.