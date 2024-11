Dua Lipa анонсира концертен албум

Dua Lipa обяви нов концертен албум.

Носителката на 3 награди Grammy и 7 награди BRIT анонсира „Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall“.

Новият албум на живо включва преработена версия на „Radical Optimism“, заедно с няколко от предишните ѝ хитови песни, всички придружени от Heritage Orchestra, състоящ се от 53 души, с диригент Ben Foster, 14-членен хор и нейната група от 7 човека.

Албумът ще бъде издаден на 6 декември преди нейния специален концерт „An Evening With Dua Lipa“, който ще бъде излъчен в праймтайма в неделя, 8 декември по ITV и неделя, 15 декември по CBS и стрийминг на Paramount+.

„Да имам концерт в The Royal Albert Hall е нещо различно от всичко, което някога съм правила“, споделя Dua. „От много дълго време имах тази идея да преосмисля музиката си с оркестър и когато правех „Radical Optimism“, непрекъснато мислех за музиката на живо и как тези песни ще се трансформират на сцената, така че когато се появи перфектната възможност за концерт в зала The Royal Albert решихме да преобразим тези песни и да ги запишем по толкова красив и интимен начин. Изживяването беше изключително вълнуващо и също толкова възнаграждаващо. Това беше сбъдната мечта и нещо, което винаги ще нося със себе си“.

В допълнение към концерта на Dua, записан в емблематичната лондонска зала Royal Albert Hall на 17 октомври, записаният албум ще бъде осеян с лични интервюта, в които Dua разсъждава върху ключовите моменти, оформили нейния живот и знаменитата ѝ кариера. Докато преразглежда лични моменти, от пътуването си в Ню Йорк, което промени хода на кариерата ѝ, до любимите си ваканционни спомени в Лондон, Dua споделя своите мисли и емоции в реално време, давайки на публиката поглед върху жената, които стои зад суперзвездата.

Ослепителното шоу в Лондон беше одобрено от критиците с възторжени отзиви в Billboard, Variety, The Times, Daily Telegraph, London Standard и други, коронясвайки Dua като „Господстващата британска поп звезда“, която направи изпълнение, изпълнено с „чисто поп съвършенство“ във „впечатляващо шоу“, което „показва нейните таланти в нова светлина“. Албумът включва изненадващ дует на “Cold Heart” с музикалната икона Elton John, както и дебютните изпълнения на живо на “Dance The Night” от саундтрака към „Barbie”, “Maria,” “Anything For Love,” “End Of An Era ” и много други от най-новия албум на Dua – „Radical Optimism“, оглавил класациите.

След нейния завладяващ сет, като хедлайнер на Glastonbury's Pyramid Stage 2024, Dua започна световното си турне „Radical Optimism“, което ще продължи през 2025 г. и включва два концерта на стадион Wembley, които бяха разпродадени веднага. Като част от глобалното пътуване, Dua ще изнесе четири концерта във Франция и три концерта в Белгия през следващата година. Моля, вижте по-долу за пълния списък на предстоящите дати на турнето.

Албумът „Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall“ излиза благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Снимка: Elizabeth Miranda

За Dua Lipa

Носителката на 3 награди Grammy и 7 награди BRIT, световната поп сила Dua Lipa продължава да бъде една от водещите сили в поп музиката с издаването на третия ѝ албум „Radical Optimism“. След издаването си албумът стана направо номер 1 в 11 държави, включително Обединеното кралство, където стана най-успешният дебютен албум на изпълнителка от Обединеното кралство през 2024 г. и събра най-много продажби през първата седмица от издаването в Обединеното кралство от 2021 г. В САЩ , албумът дебютира под номер 1 в класацията за най-много продажби на албуми на Billboard и под номер 2 в класацията Billboard 200, отбелязвайки най-успешната седмица на продажби на Dua досега. The New York Times го нарече “Critic's Pick” и го приветства като „албум с нон-стоп приятни мелодии“, заедно с Variety, които го обявиха за „радостен взрив на поп звучене“.

Платинено сертифицираният втори албум на Dua - „Future Nostalgia“ затвърди нейната успешна позиция и като най-добър радио изпълнител. Номинираният за GRAMMY албум беше най-продължително стоящия албум в топ 10 на изпълнителка на Billboard 200 през 2021 г. и породи множество хитови сингли в световен мащаб, като „Levitating“, който спечели диамантен сертифицикат и титлата на № 1 на Billboard Hot 100 Song of 2021 г.

Dua е със статут на суперзвезда на сцената и извън нея, благодарение на многото си страсти извън света на музиката. През 2022 г. Dua стартира Service95, глобална редакционна платформа за стил, култура и общество, вдъхновена от навика ѝ през целия живот да подготвя обширни списъци с препоръки. Придружаващият подкаст, Dua Lipa: At Your Service, включва обмислени разговори с високопоставени гости от колеги изпълнители и художници до автори и активисти и е възхваляван в публикации, включително The Sunday Times, Vogue, The Guardian и е обявен за един от Най-добрите подкасти за 2022 г. от Spotify. Украсила всяко голямо модно списание по света от Vogue и Elle до W и Dazed, Dua добави „дизайнер“ към автобиографията си през 2023 г., когато съпроектира колекцията „La Vacanza“ на Versace заедно със самата Donatella Versace, което Vogue определи като „най-горещото сътрудничество на лятото".

Едноименният дебютен албум на Dua от 2017 г. е платинено сертифициран, с шест платинено сертифицирани парчета и я направи първата изпълнителка в историята на наградите Brit, която получава пет номинации за една година. Dua има общо 10 номинации за награда Grammy, с три победи за: “Най-добър поп вокален албум”, “Най-добър нов изпълнител” и “Най-добър денс запис”. В глобални платформи тя е натрупала над 45 милиарда стриймвания и държи рекорда като първата изпълнителка, която има два албума с над 13 милиарда стриймвания всеки в Spotify.