В близкото бъдеще най-гледаното телевизионно шоу в света е "Бягащият човек" – смъртоносно състезание, в което участниците трябва да оцелеят 30 дни, докато са преследвани от професионални убийци. Всяко тяхно движение се излъчва на живо пред жадна за кръв публика, а с всеки изминал ден наградата расте.

Отчаян да спаси болната си дъщеря, обикновеният работник Бен Ричардс (Глен Пауъл) приема предложението на обаятелния, но безмилостен продуцент на шоуто Дан Килиън (Джош Бролин) и решава да влезе в играта като последен шанс за спасение.

Но инстинктите, решителността и бунтарският дух на Бен го превръщат в неочакван любимец на зрителите – и в заплаха за самата система. Докато рейтингите растат, опасността също се засилва, а Бен трябва не само да надхитри ловците, но и да оцелее в общество, обсебено от желанието да го види паднал.

Дръжте "Бягащият човек" от 14 ноември в кината и IMAX.