Dove Cameron разкри как Damiano David й е предложил брак

Dove Cameron разкри подробности за годежа си.

30-годишната актриса и певица се сгоди за любимия си Damiano David през октомври, но обяви това едва този месец.

Докато беше на гости на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, за да промотира новия си филм „56 Days“, Dove разкри подробности за това как ѝ е предложил брак и защо са чакали да потвърдят новината.

Красавицата сподели, че вече е знаела, че в даден момент ще ѝ направи предложение за брак, тъй като Damiano ѝ е разказвал за избора на пръстен и кога ще бъде готов, но тя не е знаела кога. След това, една вечер, докато е била по средата на опаковането за пътуване, настъпва големият момент.

„Беше ден, който никога не бих си го представила. Опаковяхме си багажа, а аз съм най-лошата версия на себе си, когато опаковам... Облечена съм с голяма тениска, без грим, косата ми е все още мокра от душа и тичам наоколо в нашата къща“, каза тя.

„Той прави това нещо, чувствам, че всяко момиче го знае с партньора си. Аз съм в коридора и той прави това нещо, онази физиономия на гадже: „О, обичам това малко глупаво същество, което е в живота ми. А аз бях като не, не, не, не, не. Бях толкова подготвена, докато буквално не се появи истината“, продължи Dove.

„Изтичах в другата стая паникьосана, питах се дали да си направя ноктите? Какво да правя? Трябва да съм готова. А той каза: „Скъпа...“ Беше в нашата къща. Забравих как да функционирам за минута и мозъкът ми се счупи наполовина. После излязох в хола, а той държеше нещо в ръка и каза: „Знам, че някои момичета искат розови листенца. Знам, че може би очакваше нещо голямо, но животът ни е толкова голям и пълен с толкова много публични еуфории, че вече няма романтика в това за нас“, спомня си тя.

„Исках да направя това тук, в нашия дом, защото искам чинии, искам пране, искам да готвим заедно. Искам те с голямата ти тениска и това е животът, който аз избирам, и се надявам и ти да избереш същото. Ще се омъжиш ли за мен?“

„Плаках толкова много. От момента, в който го видях да стои, се разридах. Беше като от вода“.

Тя също така потвърди, че предложението за брак е било през октомври и се обърна към папараците, които са ги снимали в Австралия буквално веднага след годежа.

„Обявихме го едва през януари, защото когато той ми предложи брак, се качихме на полет около два часа по-късно и това беше полет за Австралия“, разказа тя.

„Когато пристигнахме там, се изкъпахме и излязохме на обяд с приятелите си и имаше папарак, който ни хвана още първия ден с халките ни. Не планирахме да го обявим, но тогава целият свят разбра. Така че го обявихме много късно, защото искахме да го направим, когато всичко се успокои“.

Dove също така разкри, че е получила потвърждение от лейбъла си миналата седмица, че пълният ѝ дебютен албум най-накрая ще бъде издаден тази година.

„Работя върху албум от много, много дълго време. Исках да го издам в редица различни версии, които все още не бях завършила... Наскоро, както и миналата седмица, най-накрая получих зелена светлина от моя лейбъл, че тази година е годината за издаване на, най-накрая, дебютния ми албум“.

През декември 2023 г. тя издаде Alchemical: Volume 1, който трябваше да бъде първата част от нейния дебютен албум от две части.