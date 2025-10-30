На живо
Dove Cameron и Damiano David официално са сгодени

Публикувано на 04 Януари 2026
Dove Cameron и Damiano David официално са сгодени
Снимка: Getty Images / Olivia Wong / Stringer

Dove Cameron и Damiano David правят следващата стъпка във връзката си.  

В събота (3 януари) бившата звезда на Disney Channel обяви в социалните мрежи, че е сгодена за фронтмена на Måneskin след две години връзка.  

Любимата ми част от това да съм жива... честита нова година“, написа Cameron под снимката на галерия в Instagram, на която двойката празнува юбилейния момент. David сподели същите снимки в профила си в Instagram, пишейки: Ще бъде красива година“.

На снимките 29-годишната Dove сияе в червена рокля, докато показва годежния си пръстен, а 26-годишният Damiano я гледа с любов.

Съобщението идва след слухове за годеж от октомври 2025 г., когато двойката беше забелязана в Австралия, облечена в еднакви черни тоалети, като Cameron показваше бляскаво бижу на безименния си пръст.

 
 
 
