Don Toliver стартира 2026 г. с най-впечатляващия дебют на годината

Don Toliver навлиза в 2026 г. с най-впечатляващия дебют на годината.

Новият му албум на мултиплатинения, номиниран за Grammy рапър, продуцент и автор на песни “OCTANE” експлодира в класациите, дебютирайки на първо място в Billboard 200 с най-високите продажби през първата седмица от всички албуми, издадени тази година, достигайки над 162 000 бройки, най-голямата му седмица досега, и генерирайки 423 милиона стрийминга през първата седмица в световен мащаб. Доминирайки както в стрийминга, така и в продажбите, “OCTANE” изпревари последните издания на Zach Bryan и A$AP Rocky, осигурявайки си най-доминиращата седмица на откриване на 2026 г. Албумът дебютира и на първо място в световен мащаб в Spotify и Apple Music, поставяйки нови стрийминг върхове и в двете платформи и сигнализирайки за важна повратна точка за съвременния хип-хоп.

Във време, когато хип-хопът е изправен пред нарастваща критика и намаляващ импулс в класациите, албумът “OCTANE” се появява, като смел тласък, разширяващ границите и безпогрешно напредничав. Toliver не просто участва в еволюцията на жанра; той активно го вдъхва с нов живот, предоставяйки проект, който е едновременно експериментален и комерсиално неоспорим.

Toliver не губи време, превръщайки този импулс в пълномащабно превземане на арени. Продуцирано от Live Nation, турнето “OCTANE 2026” ще го представи, като хедлайнер в 31 града в Северна Америка, започвайки на 8 май с грандиозен концерт в Rolling Loud Orlando, със спирки, включително две дати в Лос Анджелис – добавени след първата, разпродадена в предварителната продажба – заедно с Ню Йорк, Атланта, Хюстън, Чикаго, Торонто и други. Турнето включва и участие на Summerfest, подчертаващо възхода на Toliver от култов фаворит до пълноправен хедлайнер на арени. С участието на специални гости - SahBabii, SoFaygo и CHASE B, турнето бележи най-голямото му участие на живо до момента, вдъхвайки живот на високоскоростния, кинематографичен свят на “OCTANE” в огромен мащаб.

С “OCTANE”, Toliver представя най-футуристичния и експериментален албум досега, разширявайки емблематичния си мелодичен трап и R&B в арена, неоспорима за жанровете територия. Изпълнителен продуцент е Toliver, а албумът балансира сурова емоция с енергия с висок адреналин, съчетавайки завладяващи записи за късна нощ. Ранни хитове като „Body“ вече се изкачиха в Топ 5 в Spotify и Apple Music, докато самостоятелно продуцирани парчета, включително „ATM“, „Rendezvous“ и „Call Back“, показват най-практичните и креативно безстрашни произведения в кариерата му. През 2026 г. Toliver еволюира от хитмейкър до глобален хедлайнер.

След издаването на албума, Toliver продължи да разширява света на “OCTANE” с официалното музикално видео към песента „Rendezvous“ с участието на Yeat. Режисирано от ADM и продуцирано от Cole Bennett, видеото подчертава инерцията на албума, като акцентира върху химията между Тoliver и Yeat, чрез теми за скорост, бягство от реалността късно през нощта и диамантено-ориентиран мотив.

Визуалното представяне на “OCTANE” включва и музикалния видеоклип „Excavator“, режисиран от Shadrinsky и заснет в историческата обсерватория Mount Wilson, както и „Live From OCTANE Mountain“ – многочасово стрийминг на живо, заснето на Mount Wilson, стриймвано на 29 януари, след по-ранно събитие присъствено в Porsche Experience Center Los Angeles.

Записан по време на европейското турне на Toliver и сесиите му в Carmel-by-the-Sea, Лос Анджелис и Mount Wilson, албумът „OCTANE“ черпи вдъхновение от неговата дългогодишна любов към колите и културата на рали състезанията, като теми за движение, независимост и скорост са в основата както на албума, така и на визуалните му изпълнения.

Изданието е продължение на историческия успех на Toliver, който е издал платинени сингли „No Pole“ и „Private Landing“ с участието на Justin Bieber, както и мултиплатинени хитове, включително „No Idea“, „After Party“, „Lemonade“ и „Bandit“. Предишният му албум, HARDSTONE PSYCHO (2024), спечели първото му място в класацията Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums.

С албумът „OCTANE“ и предстоящото му турне, Don Toliver продължава да затвърждава мястото си като един от най-големите артисти на планетата и един от най-далечно мислещите изпълнители в съвременния хип-хоп и R&B.

OCTANE

1. E85

2. Body

3. Rendezvous feat. Yeat

4. Secondhand feat. Rema

5. Tiramisu

6. ATM

7. Long Way To Calabasas

8. Rosary feat. Travis Scott

9. All The Signs feat. Teezo Touchdown

10. Call Back

11. Tuition

12. K9 feat. SahBabii

13. Excavator

14. Gemstone

15. OPPOSITE

16. TMU

17. Pleasure's Mine

18. Sweet Home