Документален филм за Иво Димчев получи две награди

Документалният филм „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo), посветен на българския артист Иво Димчев, беше отличен с две награди от Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“ в неделя вечер в Народния театър. Лентата беше наградена в категориите за „Най-добър документален филм“ и „Монтаж“.

Филмът е смел и провокативен поглед в живота и творчеството на българския куиър артист и автор на песни. Лентата имаше премиера миналата година и вече има 14 международни награди, включително „Специалната награда на журито“ в Сараево, „Наградата на публиката“ по време на „София Документал“, „Голямата награда“ в Белград и много други.

„В Ада с Иво“ ни показва как Иво Димчев превръща личната болка и социалните табута в дръзки интерактивни спектакли, в които зрителите винаги имат решаваща роля. Изследва сексуалност, идентичност, вяра и активизъм с безкомпромисна откровеност. Филмът разказва също за стотиците безплатни концерти в домовете на хората по време на пандемията. В търсене на свобода, артистът заминава за Ню Йорк, където продължава да разтърсва дори най-смелата публика.

„След десетки фестивали по света през последната една година и всички престижни награди вече съм убеден, че този филм има много специална мисия! И тя е да даде сила на зрителя да продължи, да приеме, да обича, въпреки всичко и да живее и твори без никакви компромиси“, казва изпълнителят.

Кристина Николова е режисьорът на филма, както и оператор, заедно с Александър Станишев и Юлиян Атанасов. „В Ада с Иво“ може да се гледа и онлайн в платформата neterra.tv.

Иво Димчев напълно разбива представите за това какво е концерт. Начинът, по който комуникира със своята публиката, е неподражаем. Неслучайно той често заявява, че публиката е неговото любимо произведение на изкуството.

Концертите на Иво Димчев са освен музикални преживявания, но и ритуали на свободата, „двучасови Дионисиеви празници“, в които зрителите са неусетно и безвъзвратно въвлечени във вихъра на изкуството и стават основно действащо лице.

Точно такова шоу артистът е подготвил за 10 юни, когато ще излезе за първи път сцената на Античния театър в Пловдив. Една вечер с Иво Димчев, неговия бенд, хиляди златни помпони и неговото любимо произведение - вие публиката!

А Античният театър не е случаен избор – това е сцена, която помни векове и тя е точно правилното място за артист, когото нито един екран не побира напълно.

Билетите за „Една вечер с Иво Димчев“ в Пловдив са ограничени и са в продажба в мрежата на Ивентим.бг, на цени от 25 до 55 евро.