На 12 декември на големия екран оживява "Докато вечността ни раздели" – необикновена, трогателна и изпълнена с хумор история за живота след края и за любовта, която не признава граници.

Главната героиня (Елизабет Олсън) се събужда след смъртта си и открива, че отвъдното не е самотно място – там я чакат двамата ѝ покойни съпрузи (Майлс Телър и Калъм Търнър). Двама мъже, две истории, едно решение – с кого от тях да прекара вечността. Между ревност, нежност и неподправен хумор, тя осъзнава, че дори след края любовта остава най-голямото приключение.

Трейлърът на "Докато вечността ни раздели" вече е тук и ни представя забавно, трогателно и дълбоко пътешествие през отвъдното – свят, в който любовта никога не умира, а изборът е вечен. Филмът впечатлява не само с оригиналната си идея, но и с изключителната екранна химия между актьорите, които създават усещане за истинска връзка, спонтанност и дълбока емоция.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Докато вечността ни раздели" е Дейвид Фрейн, който е и сценарист, заедно с Патрик Кънейн. В главните роли са Майлс Телър, Елизабет Олсън и Калъм Търнър, които превръщат всяка сцена в емоционално преживяване, изпълнено с нежност, самоирония и съвършен баланс между смях и тъга.

"Докато вечността ни раздели" – от 12 декември само в кината.