Doja Cat се завръща с нова песен

Издавайки първия си самостоятелен сингъл след колекцията й „Planet Her“ от 2021 г., суперзвездната певица Doja Cat приветства феновете си да навлязат в новата й ера заедно с нея.

Тя се завръща с първата си нова песен за 2023 г., озаглавена „Attention“. Сингълът е написан от Doja Cat, Y2K и Rogét Chahayed, a в текста се пее за нуждата от внимание, а не от любов, и придаването на чувство за самоувереност.

Снимка: Sony Music / Вирджиния Рекърдс

Tanu Muino пък режисира новото музикално видео към парчето “Attention”, което беше заснето в Лос Анджелис. Muino е режисирал клиповете „As It Was“ на Harry Styles, „Up“ на Cardi B, „Chicken Teriyaki“ на Rosalía, „Montero (Call Me by Your Name)“ на Lil Nas X, „Wild Side“ на Normani и др. Във видеото Doja броди по улиците на Ел Ей, от време на време избягвайки крещящи фенове и минувачи с маски.

Последният самостоятелен сингъл на Doja Cat беше „Vegas“ от 2022 г., песен, която се появи в саундтрака на филма Elvis на Baz Luhrmann и достигна високи позиции в класациите на Billboard, Spotify, Shazam и други.