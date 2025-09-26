Doja Cat представя своя пети студиен албум

Doja Cat представя своя дългоочакван пети студиен албум Vie.

С колекция от 14 песни, в които тя обединява дръзкото експериментиране с жанрове и личното си творчество, проектът преплита поп, хип-хоп, денс и R&B в звука на 70-те, 80-те и 90-те години. В него Doja Cat разглежда темите за любовта, романтиката, болката и личностното израстване, като сред акцентите са водещите сингли “Jealous Type” и “Gorgeous”. Албумът е едновременно личен и грандиозен, изграден от ярки звуци, модерни бийтове и силни визуални послания, които допълват музиката.

Vie (фр. „живот“) е избрано като заглавие поради символиката му – свързана с промяна, любопитство и приключения.

Doja обясни вдъхновението: „Vie беше игра на думи, която започна с факта, че това е моят пети албум – свързах го с римската цифра V, която имам татуирана на ключицата. Петицата в нумерологията символизира любопитство, приключение и промяна. Vie е и препратка към La Vie en Rose – в този проект давам моята интерпретация на любов, секс, романтика, болка и чудо в рамките на връзките”.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Заедно с албума Doja Cat пусна и официалното видео към фокус трака на албума “Gorgeous”, заснето в Ню Йорк от режисьора Bardia Zeinali (работил с Justin Bieber, Sabrina Carpenter). В клипа участват световноизвестни модели и артисти, сред които Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi и Imaan Hammam.

Траклист:

Cards

Jealous Type *

Aaahh Men!

Couples Therapy

Gorgeous *

Stranger

All Mine

Take Me Dancing feat. SZA

Lipstain

Silly! Fun!

Acts Of Service

Make It Up

One More Time

Happy

Come Back