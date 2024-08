DJibouti, Kilhoffer и Flo Rida обединиха усилия

Изгряващият диджей и продуцент от Ню Йорк – DJibouti, изпълнителят и продуцент, четирикратен носител на награда Grammy – Kilhoffer (Travis Scott, Kanye West, John Legend, Kid Cudi), и рап суперзвездата Flo Rida обединиха сили за нова звездна версия на разбиващия рекордите, диамантено сертифициран дебютен сингъл на Flo Rida – “Low”.

С над 10 милиона продажби само в САЩ до момента, “Low (Feat. T-Pain)” се оказа сензация след издаването си през октомври 2007 г., незабавно изстрелвайки родения в Керъл Сити и базиран във Флорида рапър – Flo Rida, в светлините на прожекторите. Включен както в дебютния албум с Poe Boy/Atlantic на Flo Rida – „Mail On Sunday“, така и в оглавяващия класациите „Step Up 2: The Streets (Original Motion Picture Soundtrack)“ на Atlantic Records, песента се изкачи до #1 в класацията Hot 100 на Billboard и се задържа на върха в продължение на 10 последователни седмици, влизайки в историята като най-дълго задържалия се #1 сингъл за 2008 г., както и за най-дълго задържалия се #1 сингъл в историята на класацията на Billboard Digital Songs и най-тегления сингъл от първото десетилетие на века. Първият по рода си дебютен сингъл на рап изпълнител, който достигна първото място в националната еърплей класация CHR/Top 40, „Low“ беше еднакво успешен в цял свят, печелейки златен, платинен и мултиплатинен сертификат в Австралия, Канада, Дания, Япония, Нова Зеландия, Обединеното кралство и други.



****

Продуцентът, автор на песни, създател на миксове и инженер – Anthony Kilhoffer, е ключова фигура на съвременната музикална сцена. Роден и израснал в Чикаго, кариерата на Kilhoffer тръгва нагоре, когато той се свързва с Kanye West, за да работят по неговия четворно платинен дебютен албум от 2004 г. – „The College Dropout“. Спечелилата награда Grammy колекция се оказа първото от многото сътрудничества между Kilhoffer и West, включително забележителни издания като „Late Registration“, „Graduation“, „808s & Heartbreak“, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“, „Watch the Throne“, „Cruel Summer“, „Yeezus“, „The Life of Pablo“ и „VULTURES 1“.

Влиянието на Kilhoffer се разшири още повече, след като открива Travis Scott през 2011 г. и става първият мениджър на рап иконата. Успехът на Kilhoffer в индустрията продължава, с общо четири награди Grammy, както и пет номинации. Сега, през 2024 г. Kilhoffer влага неизчерпаемата си енергия в собствения си проект като артист, който ще включва редица колаборации с музиканти от най-високо ниво, с които със сигурност ще продължи да създава история.

***

Турско-мексиканският диджей, продуцент и изпълнител – DJbouti, завладя Ню Йорк със своите ъндърграунд корени и заразителни мелодии. Проправяйки си път нагоре със слотове за легендарни диджеи като Louie Vega, той скоро започва да прави собствени хедлайн събития в клубове в Манхатън и Бруклин. Усъвършенствайки своето творчество и уникалното си звучене, DJbouti създава поредица от песни, миксове и много други, демонстрирайки завладяваща, еклектична комбинация от хаус и фънк, с енергична продукция и характерно писане на песни. Черпейки вдъхновение от изключителни изпълнители като Kerri Chandler, Daft Punk и Inland Knights, DJibouti е изработил експертно успешен собствен звуков език, достигайки #1 в класациите „Electronic“, „House“ и „Deep House“ на SoundCloud.



***

Flo Rida е сред най-продаваните музикални изпълнители на всички времена, печелейки безброй хитове и отличия по целия свят за своята единствена по рода си запазена марка енергични хип-хоп парти химни. Той последва мега успеха на “Low” със също толкова невероятна поредица от мултиплатинени сингли, включително фаворитите #1 в света, “Right Round (Feat. Ke$ha)” (8-кратно платинен), “Good Feeling” (5-кратно платинен), “Wild Ones (Feat. Sia)” (5-кратно платинен) и “Whistle” (5-кратно платинен), заедно с такива рекордни блокбъстъри като “My House” (6-кратно платинен), “G.D.F.R. (Feat. Sage the Gemini & Lookas)” (4-кратно платинен), “Club Can't Handle Me (Feat. David Guetta),” (тройно платинен), “In The Ayer (Feat. will.i.am)” (двойно платинен), “I Cry” (двойно платинен) и други. До момента Flo Rida има 11 сингъла, влезли в топ 10 в САЩ и общо над 100 милиона продажби в световен мащаб.