"Дяволът носи Прада 2" – от 1 май само в кината

На 1 май едно от най-очакваните филмови събития на 2026 година пристига с изисканост, хумор и неподражаем стил.

Когато през 2006 г. "Дяволът носи Прада" покори света, той се превърна не просто в хит, а в символ на амбицията, самоувереността и вътрешната трансформация. "Дяволът носи Прада 2" връща зрителите в бляскавия, но безмилостен свят на висшата мода, където всяка дреха разказва история, а всяко решение има своята цена.

Две десетилетия след събитията от оригинала, легендарната Миранда Пристли (Мерил Стрийп) продължава да властва с безупречен стил и ледено спокойствие, но модният свят вече не е същият. Времето на печатните издания отминава, а дигиталната епоха изисква нови правила. Когато пътищата ѝ отново се пресичат с тези на Анди Сакс (Ан Хатауей), миналото, което двете се опитваха да забравят, се завръща – по-блестящо и по-безмилостно от всякога.

Първият трейлър на "Дяволът носи Прада 2" загатва за сюжет, в който класата се сблъсква с хаоса, а хуморът и драмата вървят ръка за ръка. Със зашеметяваща визия, актуално послание и хапливо остроумие, филмът обещава да бъде едно от най-големите кинопреживявания на 2026 година.

Режисьор на "Дяволът носи Прада 2" е Дейвид Франкел , който отново работи по сценарий на Алайн Брош МакКена. В главните роли се завръщат Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи, заедно с ново поколение герои, готови да пренапишат правилата на модния свят.

"Дяволът носи Прада 2" – стилът е вечен, само правилата се променят. От 1 май само в кината.