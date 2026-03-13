Били Айлиш преговаря за роля в адаптацията на романа „Стъкленият похлупак“

Музикалната звезда Били Айлиш преговаря за роля в адаптацията на романа на Силвия Плат „Стъкленият похлупак“ на канадската режисьорка Сара Поли, носител на наградата „Оскар“, съобщи „Холивуд Рипортър“.

Продуцент на лентата е Джой Горман, известна с телевизионните сериали „Малка къща в прерията“ и „13 причини защо“. След като започва проекта чрез своята компания Joy Coalition, Джой Горман Уетълс обединява „Стъкленият похлупак“ с Айлиш и Поли и привлича компаниите Plan B Entertainment и StudioCanal.

Бестселърът „Стъкленият похлупак“ разказва за психичното здраве на студентката Естър Грийнуд, която започва работа в списание.

Били Айлиш, която е носителка на десет награди „Грами“, спечели втория си приз „Оскар“ за песента What Was I Made For от филма „Барби“ (2023 г.). Тя следва първата ѝ награда за No Time to Die от едноименния филм за Джеймс Бонд „Смъртта може да почака“ (2021 г.). Последният ѝ албум е Hit Me Hard and Soft (2024 г.).

Източник: БТА