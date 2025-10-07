Димитрина Германова сбъдва любовна "Присъда"

Димитрина Германова сбъдва своята любовна "Присъда".

Песента е красив, мелодичен разказ за пътя към дългоочакваната любов. В нея певицата споделя своята творческа енергия и чувства, канализирайки безмерната си обич във всяка дума.

Авторският проект се състои от екип от професионалисти:

- Продуцент: Димитрина Германова

- Композитор: Боян Христов

- Текст: Димитрина Германова, Станислав Стефанов (Stan Noir), Боян Христов

- Аранжимент и звукозапис: Алекс Нушев

- Режисьор на клипа: Боян Фераджиев и Продуцентска къща "Стършел"

Димитрина Германова е на 21 години, от град Добрич и се занимава с музика от ранна детска възраст. През 2023 г. участва в телевизионния музикален формат "Гласът на България" по bTV, а участието й там й донесе второ място. През годините е участвала в множество международни и национални конкурси, а от 16-годишна възраст е част от професионални мюзикъл продукции на Държавна опера Варна и Държавна опера Стара Загора.