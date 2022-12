Димитър Тончев споделя тайната на един вкусен хляб

Специално за рубриката „Вкусът на празниците“, Димитър Тончев - един от финалистите в MasterChef 2020 г., се присъедини към носителките на титлите от втория и последния сезон на предаването – Севда Димитрова и Мария Жекова.

За слушателите на радио N-JOY той също подготви няколко трика и съвета, за да улесни и даде идеи на онези, които ще се впуснат в кулинарни приключения по време на зимните празници.

View this post on Instagram A post shared by Dimitar Tonchev (@tonchev.dimitar)

За любителите хлебари той избра да представи хляб с квас. Какво всъщност е квас, какво е ключовото при употребата, по какво се различава от маята?

Отговорите на тези въпроси може да научите от аудиофайла на страницата и за повече съвети да последвате @tonchev.dimitar в Instagram или Facebook.