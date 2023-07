Dian Solo гостува на радио N-JOY

DJ Dian Solo стана част от обедното шоу с Нейа, за да сподели подробности около създаването на летните хитове на DEEP ZONE Project „Punta Cana” и "Апокалипсис" с Aristos Constantinou.

Диджеят разказа забавна история за мъже с мачетета, които Ева Мария, Дани Димитров и той са срещнали в Доминиканската република по време на снимките на видеото на „Punta Cana”.

Също така разкри и защо втората им лятна песен за 2023 г. е озаглавена "Апокалипсис".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.