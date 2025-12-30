DIA влиза в националната селекция на България за Евровизия 2026

DIA е сред артистите, избрани да участват в националната селекция за български представител на Евровизия 2026 - процесът, който ще определи изпълнителя и песента за конкурса през май във Виена.

Българската национална телевизия планира селекцията като телевизионна музикална шоу програма на живо в три етапа през януари и февруари 2026 г., а победителят ще бъде определен с комбиниран вот на зрителите и професионално жури. Евровизия 2026 ще се проведе в Wiener Stadthalle във Виена, с полуфинали на 12 и 14 май и голям финал на 16 май.

Участието на DIA се вписва естествено в ДНК-то на конкурса: силна идентичност, смел жанров мост и разпознаваем сценичен почерк. С обич към народното пеене, тя го превръща в част от комерсиалния свят и печели почитатели на три континента. Изпълнителката има активна фен база зад граница, включително и в Китай, и е добре познат глас и в българския радиоефир като водещ.

Кариерата на DIA включва редица значими изяви. Тя е носител на златен медал от Балканския шампионат по фолклор и сребърен медал от Световния шампионат по фолклор - отличия, които утвърждават професионализма и артистичната ѝ стойност. Изпълнителката има зад гърба си впечатляващи участия, сред които изпълнител в откриващия сегмент на Детска Евровизия 2015 в България, гост-изпълнител в Европейския парламент като представител на страната ни.

От години насам всяка нова песен на DIA неизменно влиза в радиочартовете и авторските ѝ песни, на фолклорна основа, като „Изгори ме“, „Самовила“, „Грехове“, „Късно е“, „Демон“ и „От целувка белег не остава“ се нареждат сред властващите поп, рок и R&B хитове.

„Аз съм онзи артист, с който хората преоткриват българския фолклор и го пеят на нов глас. Не знам дали съм народна или поп певица. Бях на 17 години - поредният тийнейджър, който обожава електронната музика, но в музикалното училище открих още нещо: че автентичният фолклор е съвършен. Тогава реших, че искам да обединя моят електронен свят с това, което звучи в главата ми всеки ден - някоя красива народна мелодия. И просто го направих“, разказва DIA.

Според DIA чувствата и мислите, които преживяваме днес, са изпети преди столетия, а нотите на автентичния български музикален израз „стискат гърлото“ и действат като емоционален провокатор за хора от всяка култура и континент.

В основата на творческия път на DIA стои ясна мисия: да съхранява, осъвременява и популяризира българския фолклор, превръщайки го в мост между поколенията, стиловете и културите. Националната селекция ще покаже как тази мисия може да прозвучи като голяма песен за голямата сцена - и дали България ще избере именно този глас за Виена.