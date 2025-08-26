DIA представи новата си песен по радио N-JOY

DIA гостува в шоуто "От 10 до 2" с Нейа и представи новата си песен.

Тя е озаглавена "От целувка белег не остава" и идва придружена от официално видео.

Певицата сподели: "Първоначално видях нейното заглавие, което си е точно така. "От целувка белег не остава", в един сборник с автентични песни. Там обаче посланието беше наобратно от мъжа към жената. Той иска да се ожени за нея. Казва ѝ че ще ѝ даде различни дарове, но всъщност накрая казва: Виж какво, аз няма да ти давам абсолютно нищо, ще ти дам целувка, защото от целувка белег не остава. Белег се губи, но целувката не се забравя. И това послание толкова много ми хареса, така ме впечатли, че бях абсолютно сигурна, че така ще се казва следващата ми песен и ще носи същото послание".

