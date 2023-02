Деветият студиен албум на P!nk вече е факт

P!nk издаде деветия си студиен албум.

Колекцията, озаглавена Trustfall, излезе на 17 февруари през RCA Records.

Гост-изпълнители в албума, който съдържа 13 песни, са The Lumineers, Chris Stapleton и First Aid Kit.

Пилотният сингъл от записа, парчето "Never Gonna Not Dance Again", излезе на 4 ноември 2022 г.

Като втори сингъл звездата пусна едноименния с албума "Trustfall", а за трети сингъл послужи "When I Get There" - песен, посветена на бащата на P!nk - Джон Мур.