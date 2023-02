Depeche Mode обявиха датата, на която излиза новият им албум

Depeche Mode обявиха датата, на която излиза предстоящият им 15-ти студиен албум… и тя е 24-ти март 2023 година!

Обявяването на релийз датата съвпада с излизането на първия сингъл от колекцията, озаглавен „Ghosts Again“.

Парчето е в класическия стил на Depeche Mode – брилянтен текст от Dave Gahan и хипнотичната китара на Martin Gore, която звучи върху оптимистичен груув. “Ghosts Again” вече е достъпен във всички дигитални платформи.

„За мен „Ghosts Again“ улавя перфектния баланс между меланхолия и радост“, коментира Gahan.

„Не се случва често да записваме песен, която просто не ми омръзва да слушам – развълнуван съм, че мога да я споделя“, добавя Gore.

Сингълът “Ghosts Again” е визуално интерпретиран от дългогодишния сътрудник на Depeche Mode и дизайнера на обложката на Memento Mori - Anton Corbijn.

Memento Mori ще бъде 15-ият студиен албум на Depeche Mode и първият като състав от две части - Dave Gahan и Martin Gore. Продуциран от James Ford и Marta Salogni, Memento Mori бива създаден през ранните етапи на пандемията, което води до теми, вдъхновени директно от този период. 12-те песни в албума покриват голям обем от настроения и текстури, от зловещото му начало до заключителната решителност – преминавайки от параноя и мания до катарзис и радост, и безбройте точки между тях.

Memento Mori - съдържание:

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Ghosts Again

4. Don’t Say You Love Me

5. My Favourite Stranger

6. Soul With Me

7. Caroline’s Monkey

8. Before We Drown

9. People Are Good

10. Always You

11. Never Let Me Go

12. Speak To Me