Demi Lovato със своя версия на хит

Atlantic Records с гордост споделя зашеметяващата преработена версия на “Let Me Down Easy” на двукратно номинираната за награда Grammy мултиплатинена глобална суперзвезда Demi Lovato.

Песента, която Lovato с лекота превръща в своя собствена, първоначално е издадена от Daisy Jones & The Six – герои от едноименната лимитирана поредица, която дебютира тази пролет чрез Prime Video.

„Let Me Down Easy“ първоначално се появи в дебютния албум на групата – Aurora, написан и продуциран съвместно с автора на песни, продуцент и мултиинструменталист, носител на награда Grammy – Blake Mills (Bob Dylan, Fiona Apple, Alabama Shakes, John Legend, Perfume Genius ), и пуснат през март тази година.

Тази нова преработка следва не по-малко впечатляващата версия на Marcus Mumford & Maren Morris на друг хит сингъл на групата – “Look At Us Now (Honeycomb)”, чийто оригинал е написан съвместно от Mumford и Mills (купете/слушайте версията на Morris & Mumford.

Aurora беше посрещнат с незабавно одобрение, като Daisy Jones & The Six дебютираха на #1 в класацията за изгряващи артисти на „Billboard“, превръщайки се в първия изпълнител от сериал или филм, който прави такова постижение. (Те също станаха първият подобен изпълнител, оглавил класацията за най-добри албуми на iTunes).

Самият албум дебютира на #1 в класацията за саундтракове на Billboard, #4 в класациите Vinyl Albums и Americana/Folk Albums, #9 в Top Current Albums, #10 в Top Albums и други.

Aurora е продуциран изцяло от Mills, с допълнителна продукция от известния продуцент Tony Berg (Phoebe Bridgers, Andrew Bird). Пренесен от книгата на екрана и в звукозаписното студио, той е легендарният дебютен албум на титулярната група от обичаната новела от Taylor Jenkins Reid – бестселъра на New York Times – „Daisy Jones & The Six“.

Новаторската лимитирана серийна адаптация „Daisy Jones & The Six“, е налична за стрийминг чрез Prime Video. С участието на Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, дългоочакваното шоу излезе чрез Amazon Studios и медийната компания на Reese Witherspoon – „Hello Sunshine“, която избра творбата на Reid през 2018 г. – още преди „Daisy Jones & The Six“ да се появи по рафтовете. След издаването на романа в началото на 2019 г. той получи престижното признание като „Reese’s Book Club Pick“.

През юли сериалът получи забележителните 9 номинации за наградата Primetime Emmy, включително за „Изключителен лимитиран или антологичен сериал“, „Изключителна главна актриса в лимитиран или антологичен сериал или филм“ (Riley Keough) и „Изключителен музикален супервайзинг“ (Frankie Pine).

###

За Daisy Jones & The Six – The Limited Series:

Базирана на бестселъра на Taylor Jenkins Reid, „Daisy Jones & The Six“ е лимитирана музикално-драматична поредица, описваща възхода и стремглавото падение на известна рок група. През 1977 г. Daisy Jones & The Six са на върха на света. Начело с двама харизматични водещи вокалисти – Daisy Jones (Riley Keough) и Billy Dunne (Sam Claflin), групата става изключително известна. И тогава, след разпродаден концерт в „Soldier Field“ в Чикаго, слагат край. Сега, десетилетия по-късно, членовете на групата най-накрая се съгласяват да разкрият истината. Това е историята за това как една емблематична група се разпада в разцвета на силите си.

Снимка: Орфей Мюзик

В сериала участват Riley Keough в ролята на Daisy Jones, Sam Claflin като Billy Dunne, Camila Morrone като Camila Dunne, Will Harrison като Graham Dunne, Suki Waterhouse като Karen Sirko, Josh Whitehouse като Eddie Roundtree, Sebastian Chacon като Warren Rhodes, Nabiyah Be като Simone Jackson и Tom Wright като Teddy Price, със специалната гост-поява на Timothy Olyphant като Rod Reyes.

От Amazon Studios и Hello Sunshine, „Daisy Jones & The Six“ е продуциран от Reese Witherspoon and Lauren Neustadter за Hello Sunshine и Brad Mendelsohn за Circle of Confusion. Scott Neustadter и Michael H. Weber създават сериала по романа на Taylor Jenkins Reid, който е и продуцент. Scott Neustadter е изпълнителен продуцент и ръководи шоуто заедно с Will Graham, който също е изпълнителен продуцент. James Ponsoldt режисира първите пет епизода и е изпълнителен продуцент, Nzingha Stewart режисира четири от останалите епизоди, а Graham режисира един.

Премиерата на „Daisy Jones & The Six“ е на 3-ти март, като нови епизоди излизат всеки петък до 24-ти март ексклузивно чрез Prime Video в повече от 240 страни и територии по света. За повече информация, посетете Amazon Studios Press Site.

Новата версия на “Let Me Down Easy” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. Тракът е вече наличен във всички дигитални платформи.