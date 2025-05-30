DEEP ZONE Project с първи сингъл от предстоящ албум

DEEP ZONE Project е една от най-успешните електронни групи у нас, защото не престават да се развиват и да пускат нова музика.

Поредният им сингъл е озаглавен „Върни ме“ и е станал едно от най-любимите парчета на Дидо, Дани и Ева.

Песента има история, която започва още през 2011 г., а сега се преражда в нов вариант с трап елементи, китари, фолклорен женски хор и вокалите на Ева Мария. Музиката е на DEEP ZONE Project, а текстът – на Мариета Ангелова, автор на хита им „Българка“.

„Върни ме“ излиза и с интересно видео, режисирано от Ангел Юруков и екипа на Armageddon Films. Главната роля в клипа е поверена на Ева Мария.

DEEP ZONE Project споделят, че „Върни ме“ всъщност е стъпка към нов албум, който ще излезе през 2026 г.

Премиерата на песента беше на 4 декември, в YouTube канала на DEEP ZONE Project, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир. Проектът е реализиран с подкрепата на Giga Charger.